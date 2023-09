Su “La Tata“ troverete la grande moda

C’è una cosa che in questi mesi ho toccato meglio con mano (e penna): il disfare una pagina quando questa è già chiusa. Ovvero la lastra è fatta (o quasi) e le rotative sono calde. Ho semplificato un po’ il linguaggio ma sempre gergo è, quindi detta in parole povere significa prendere la pagina di giornale fatta e finita. Smontarla e rimontarla perché magari è arriva un’ultima notizia importantissima che deve ovviamente uscire nel giornale qualche ora dopo. Oggi è successa quasi la stessa cosa con Fashionissimo.

Sto scherzando, non è accaduto questo però ho avuto una conferma, che stavo subodorando da qualche giorno, e allora ho cambiato all’ultimo argomento. Insomma mi piaceva raccontarvi questo pathos. Vabbè sono stato un po’ plateale perché non avevo chiuso nulla, non erano le 23 ma una notiziona è arrivata: La Tata è su Prime. Da vedere e rivedere. Chi mi conosce bene sa quanto sia appassionato a questa serie cult degli Novanta. Una sit-com che ha delle fantastiche basi di moda. Pensate che la costumista fece un grandisismo lavoro di ricerca e molti degli outfit incredibilmente belli e ancora attuali sono made in italy. Penso ai pezzi di Dolce e Gabbana o Versace ma sopratutto Moschino, super presente. Tra l’altro in questi giorni si festeggiano i 40 anni del brand fondato da Franco. Se amate la moda, guardatela e imparatela a memoria.

Ed eccoci al libro della settimana, ho scelto un testo francese. Sto finendo di leggere La Camera Azzurra, un romanzo di Georges Simenon: scritto nel 1963 e pubblicato in Italia da Adelphi. Non so perché ma tutte queste sensazioni mi portano verso una fragranza dolce e libera con note di vaniglia e aldeidi ma con un tocco di vetiver. Come vi sa?

Ah siamo nella settimana della moda milanese, state seguendo qualcosa? Quasi tutti propongono le sfilate in diretta.

#FashionissimoCarlino