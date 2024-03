"Su Largo Tre Martiri serve una riflessione"

"Giuste le perplessità emerse in commissione e nel quartiere ed occorre approfondire prima di compiere scelte definitive. Lunedì chiederemo il rinvio della discussione sulla variante di Largo Tre Martiri. Prima occorre ascoltare i cittadini e spiegare bene il progetto". Così i consiglieri di centrodestra Michele Redaelli (Gruppo Misto Centrodestra), Andrea Marchionni (Lega) e Daniele Malandrino (Fratelli d’Italia) che hanno già sollevato diverse perplessità in commissione urbanistica nei giorni scorsi. "Questa delibera mette a nudo il fallimento delle politiche di decentramento e di partecipazione di questa amministrazione. Come è possibile non coinvolgere il quartiere preliminarmente, prima di proporre una delibera così importante? Come è possibile che nei 60 giorni di tempo in cui era possibile esprimere il parere non ci sia stato nessun contatto diretto fra quartiere e comune? Il Consiglio di Quartiere si è riunito per formulare osservazioni, ma queste non sono state prese in considerazione nella delibera in quanto pervenute fuori tempo massimo. E’ importante ascoltare i cittadini". "Se la delibera vuole riqualificare gli immobili dell’ex Suzuki, genera però anche preoccupazioni riguardo soprattutto la nuova viabilità prevista che rischia di creare un imbuto su via Agostini su cui verrà scaricato tutto il traffico dopo la chiusura dell’ultimo tratto di via Caboto. Si deve valutare tutte le conseguenze. Se è vero che questa era una scelta già prevista dal Prg, non è corretto non vederne le criticità e minimizzare le preoccupazioni dei residenti". "In commissione abbiamo chiesto la disponibilità dell’Amministrazione ad un incontro col quartiere, l’assessore Della Dora lo farà già questo mercoledì. Doveroso quindi rinviare la discussione in consiglio di lunedì, in una data successiva all’incontro coi cittadini fissato per mercoledì 13 marzo".