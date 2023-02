Su le barricate contro l’antenna

Riunione calda l’altra sera a Novilara dove il comitato si è riunito per affrontare il tema dell’antenna Iliad che è stata piazzata nel centro del paese e a due passi dalle abitazioni. Alla serata è intervenuta anche la neo assessora Maria Rosa Conti che ha la delega alla sostenibilità.

L’antenna, che è alta 22 metri, è al centro di forti contestazioni ed uno dei più fermi oppositori è Giuseppe Belli – la moglie è la titolare del ristorante ‘La Maria’ – che ha dato tutto in mano gli avvocati. E proprio Belli ha avuto uno scontro con l’assessore Conti e al termine del battibecco ha anche lasciato l’aula. Al centro il problema dei permessi in una zona vincolata e "dove non si può toccare nemmeno un mattone".