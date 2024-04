"Su Riceci Ubaldi ha preso un abbaglio"

"Il segretario del Pd di Urbino Giorgio Ubaldi ha preso un abbaglio rispondendo a considerazioni mie che non gli sono state rivolte". Questa è la risposta di Lino Mechelli, consigliere comunale e fondatore del movimento ‘Urbino Città ideale’ che corre per le amministrative con ‘Città concreta’, la coalizione guidata da Maurizio Gambini. Ubaldi infatti aveva lanciato responsabilità a Mechelli, essendo un membro del suo movimento presente nel cda di Marche Multiservizi.

Lui, Mechelli (foto), durante l’ultima presentazione della lista, nei giorni scorsi, si era detto contrario sul progetto discarica a Riceci.

Questo intervento arriva dopo quello pubblicato e firmato dal segretario dem Ubaldi sulla questione Riceci che definisce le parole scritte come "demagogia e faziosità".

"Non era mia intenzione scomodare il Pd di Urbino e Giorgio Ubaldi, ma smuovere coloro che hanno la responsabilità apicale, ovvero il presidente nominato dal cda di Mms e chi detiene la maggioranza di quote. I vertici devono risolvere il problema, non ce la si può prendere con i consiglieri - rimarca Mechelli -. Resto sorpreso che ci si butti come avvoltoi su una dichiarazione fatta liberamente in una assemblea.

Questo stile di atteggiamento è lo stesso che in10 anni ha azzerato il Partito democratico di Urbino facendo transitare una decina di componenti, a iniziare dal sindaco, su un’altra sponda. Il Pd di Urbino a chicchere ha fatto molto ma a fatti e a livello provinciale non contano niente da molti anni.

Non hanno detto nulla sulla discarica nemmeno nell’apertura di campagna elettorale a Urbino dove Ricci era presente per annunciare la candidatura alle europee".

Lino Mechelli rimarca il suo no alla discarica: "Baccio Fiaccarini è del nostro gruppo ma è nominato dal sindaco, nonostante questo appena ho saputo del progetto mi sono posto su una posizione di contraria al progetto. Lo ribadisco anche qui". Francesco Pierucci