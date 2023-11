"Su Sant’Orso poche idee e confuse"

"Poche idee e confuse". Fratelli d’Italia ha raccolto nell’assemblea di quartiere dei giorni scorsi le proteste e i malumori dei cittadini di Sant’Orso sulla viabilità. Sotto accusa i "rallentatori e le strettoie pensate più per il progetto ‘A scuola ci andiamo da soli’ che per i residenti". Bocciate anche le ciclabili di via Soncino e di via Sant’Eusebio: "In via Soncino – secondo la coordinatrice Loretta Manocchi – sarebbe bastato facilitare l’accesso dei ciclisti ai marciapiedi già esistenti. L’Amministrazione comunale ha, invece, scelto di spendere più soldi riducendo la sede stradale e allargando il marciapiede lato superstrada. Il restringimento della sede stradale ha aumentato il rischio che i motorini, per mancanza di spazio, siano agganciati da qualche automobile, tanto che il Comune ha abbassato il limite di velocità a 30 km. l’ora. Incomprensibile la ciclabile di via sant’Eusebio: non era necessaria e per la sua realizzazione sono stati sacrificati numerosi parcheggi a servizio del centro commerciale e della parrocchia".

Andrea Montalbini dirigente di Fd’I e residente a Sant’Orso, ha ricordato di aver invitato, l’assessore Brunori a non procedere con "un progetto insensato" propendo "una soluzione a costo zero che prevedeva il senso unico su via Bellandra e in via Galilei. Soluzione che la maggioranza di centrosinistra non ha preso in considerazione". Per Federico Sorcinelli "la nuova viabilità complica la vita dei residenti", mentre per i consiglieri Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli "la mancata partecipazione e il mancato ascolto dei cittadini sono un modus operandi di questa amministrazione".