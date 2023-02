"Sua moglie deve fare i controlli". Ma lei è morta di cancro da tre mesi

Daniele Santini con la moglie Stefania Paci in un momento felice insieme, due anni fa

Pesaro, 26 febbraio 2023 – Non una ma due chiamate a distanza di qualche giorno per ricordare alla moglie che si sarebbe dovuta sottoporre a dei controlli sanitari per via di un tumore aggressivo al seno. Peccato che Stefania Paci, la protagonista 58enne di questa triste storia, era già deceduta da tre mesi – il 5 dicembre 2022 - nel reparto di Oncologia di Pesaro, dopo un ricovero durato circa due mesi. A lanciare l’allarme riferito a un contesto sanitario sempre più fallato, è il marito Daniele Santini, 64enne, e compagno di vita della donna. Ed è proprio lui che alzando la cornetta del suo telefono fisso ha dovuto rispondere, per ben due volte, al centralino dell’Asur Marche e al reparto di Oncologia pesarese avvisando che sua moglie "l’avrebbero trovata nel cimitero di Mombaroccio, vicino alla cara sorella anch’essa deceduta". Stefania e Daniele li avevamo già conosciuti nel dicembre del 2021, quando per sfuggire al Covid avevano raccontato la loro scelta di isolarsi per un po’ di tempo nel caldo delle Maldive, godendosi il paradiso dell’isola ignari che quello sarebbe stato l’ultimo anno in vita della signora Paci. Ricordi ora ancora più preziosi. "La prima chiamata mi viene fatta il 6...