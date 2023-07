Subito da Urbino la risposta "Così siete merce di scambio"

Gli oppositori alla discarica di Riceci continuano a far sentire la loro voce. Marinella Topi ex consigliera regionale, del gruppo Articolo Uno, torna su questa delicata vicenda dopo la lettera inviata dall’avvocato di Marche Multiservizi al presidente e a tutti i sindaci soci della provincia, alle Comunità Montane e ai soci privati. "Adesso tutti sappiamo – dice Marinella Topi – che tutti sapevano... Sarebbe necessario continuasse rendendo noti i contenuti di quelle delibere per leggerle e apirle anche perché in caso contrario non si concepirebbe il senso dell’operazione. Si vuole difendere l’amministratore delegato e mettere con le spalle al muro il Consiglio di amministrazione? Che il conflitto si sia aperto è chiaro, ma meno chiaro è l’obiettivo che si vuole raggiungere perché andando avanti di questo passo le conseguenze non saranno pagate solo dai diretti interessati ma da tutta l’azienda che perderà il prestigio di cui godeva. Della serie “muoia Sansone con tutti i filistei”". Marinella Topi poi continua: "La domanda principale cui ci dovrebbe rispondere in primo luogo l’amministratore delegato è perché abbia proposto di accogliere la richiesta della società Aurora quando doveva sapere che si trattava di una scatola vuota, che non aveva nessuna competenza in materia di rifiuti e perchè abbia pagato profumatamente aumentandone il suo valore e perché non abbia utilizzato la società di scopo Green Factory di proprietà di Mms. In conclusione, chiediamo a Hera di sostituire l’Amministratore delegato nel più breve tempo possibile, perché è quello che da gestore ha costruito una situazione che ha già compromesso i rapporti tra Mms, i Comuni e il territorio".

Sul tema interviene anche Luigi Tagliolini dei Verdi ed ex assessore provinciale che "chiede le dimissioni immediate del presidente di Mms, dei consiglieri di nomina pubblica, del sindaco revisore entrato nella società Aurora e del presidente della Provincia. Le loro dimissioni dovrebbero essere da tempo sul tavolo". Tagliolini poi aggiunge dopo aver parlato di personaggi che "cercano di inquinare non solo una valle meravigliosa ma anche la politica e le istituzioni", che "non ci interessa lo scaricabarile sulla responsabilità. La verità è che tutti sapevano del progetto, destra, sinistra e centro, lo sapevano tutti i sindaci, lo sapeva il presidente della Provincia, quello che come premio aveva proposto il doppio stipendio per tutti. Gli unici che non sapevano , come sempre, sono i cittadini che pagano tariffe sempre più pesanti. Si devono dimettere tutti perché – conclude Tagliolini con una battuta – diventiamo "la capitale della mondezza e non della cultura".

Da Urbino, attraverso il comitato ‘No alla discarica di Riceci’ torna sulla partecipazione di Marche Multiservizi nella società Aurora che per la quota di minoranza ha versato 3,1 milioni di euro "di cui oltre 2,9 milioni vanno ad Ecoservizi la società con sede a San Marino. Ci chiediamo: ma questi imprenditori queste operazioni finanziare le hanno fatte con i loro o con i nostri soldi? L’amministratore delegato Tiviroli che è anche presidente della società Aurora, e tutti i consiglieri del board dell’azienda devono rendere conto di tutto questo agli enti pubblici e a noi cittadiuni".