Subito dopo Pasqua fissato lo sgombero della famiglia Moneti

Alla famiglia Moneti è stato notificato il termine ultimo per lasciare, definitivamente, l’appartamento di via per Soria, perso all’asta giudiziaria lo scorso giugno: lo sgombero avverrà senza ulteriori proroghe subito dopo Pasqua, martedì 11 aprile. I familiari di Alessandro Moneti, l’agricoltore di 26 anni costretto in sedia a rotelle, hanno iniziato il trasloco, cominciando con il riempire gli scatoloni e con lo spostare alcuni mobili, avendo l’obiettivo di rispettare il nuovo termine, ottenuto anche grazie alla mediazione del Prefetto Emanuela Saveria greco. La famiglia Moneti troverà approdo in un appartamento nel quartiere di Loreto. Se si potranno spostare è stato grazie all’animo gentile della proprietaria della casa che ha messo a disposizione la propria abitazione. "Sono sola, mio marito non c’è più – ha raccontato la signora al Carlino, chiedendo di restare anonima -: questa casa, bella e grande, per me ora è anche impegnativa. Posso adattarmi altrove. Dovrò affrontare un trasloco in un appartamento più piccolo. Ma ho deciso di farlo, per dare una mano a questa famiglia". I mOneti non avranno certamente tempo di fare i lavori per adeguare l’appartamento ai presidi sanitari di Alessandro. Hanno avvisato la proprietaria riguardo il termine dell’11 aprile: lei, che sta ancora cercando un appartamentino alternativo per sè ha confermato la propria disponibilità, con lo spirito di evitare loro ulteriori guai. Per l’immediato, pare, andrà ospite da un cugino, a Roma.