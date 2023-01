"Subito i 50 posti di Ortopedia Aspettare, aumenta solo i costi"

"Che fine hanno fatto i 50 posti letto di ortopedia previsti per la provincia di Pesaro-Urbino?" Se lo chiede Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale. "Vanno attivati in tempi rapidi – preme Biancani –, i cittadini sono costretti ad andare in Romagna aumentando i costi della mobilità passiva. Sbagliato aspettare il Piano sanitario". I 50 posti letto di ortopedia sono quelli previsti per la provincia di Pesaro Urbino, nello specifico a Fano, già dal 2018. "Ho presentato un’interrogazione alla Regione per chiedere se intenda attivarli presto, verificando prioritariamente la disponibilità delle strutture pubbliche esistenti o di quelle convenzionate senza aspettare il nuovo Piano socio-sanitario. Attendere la nuova programmazione vorrebbe dire perdere altro tempo, costringere i cittadini ad andare in Romagna e aumentare i costi della mobilità passiva".