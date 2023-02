"Subito la strettoia contro l’alta velocità in Strada Santa Veneranda"

Stretta sui problemi di viabilità a Santa Veneranda, anzi strettoia, se vogliamo dirla con termini tecnici che lo stesso assessore alla viabilità Enzo Belloni ha usato durante l’ultima riunione del Consiglio di quartiere Santa Veneranda Cinque Torri. Tra gli argomenti più delicati sul tavolo c’era quello della strada Provinciale che da Santa Veneranda porta al Trebbio di Candelara (e viceversa) e in particolare il tratto di intersezione con strada Valle Tresole: in prossimità di quell’incrocio sono accaduti incidenti gravissimi, l’ultimo dei quali era costato la vita ad una ragazzina di Mombaroccio. Belloni ha annunciato ai consiglieri il primo intervento: "Realizzeremo a breve una strettoia nel tratto che precede l’incrocio più pericoloso con Valle Tresole, teatro dell’ultimo drammatico incidente, in modo che chi viaggia dal Trebbio di Candelara a Santa Veneranda rallenti drasticamente la velocità in prossimità del centro abitato. Questo è il primo intervento urgente che realizzeremo – ha proseguito Belloni rivolto ai consiglieri – aspettiamo solo l’atto ufficiale della Provincia che è la titolare di quella strada. Per il resto abbiamo già individuato la ditta che deve realizzare i lavori e abbiamo anche i soldi per farli". Contemporaneamente alla strettoia, che sarà simile a quella installata sotto il ponte dell’autostrada dopo la chiesa di Santa Veneranda in direzione Pesaro, Belloni ha annunciato un altro intervento: "Nell’incrocio con Valle Tresole, posizioneremo i new jersey per impedire i parcheggi in curva e assicurare meglio l’area".

Si tratta comunque di un intervento temporaneo, che la Giunta pensa di fare entro poche settimane aspettando l’atto della Provincia, perché quello definitivo sarà un altro: "La rotatoria – ha confermato l’assessore – non sarà temporanea, bensì definitiva. Abbiamo già acquisito l’area dove adesso ci sono i parcheggi che saranno comunque garantiti una volta realizzata la rotatoria: ci saranno dodici posti auto oltre a parcheggi per moto e motorini. Così come abbiamo già chiesto un progetto a Marche Multiservizi per capire dove posizionare i lampioni per l’illuminazione della strettoia". I tempi? "Bisogna approvare il progetto, portarlo in Giunta, inserirlo nel Piano delle opere e poi realizzare la rotatoria. Speriamo di iniziare i lavori tra fine 2023 e inizio 2024". Nel frattempo la Polizia locale continua a controllare la strada.

Davide Eusebi