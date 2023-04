Successo alla gara mondiale di pizza Vice campione è "Zio Gigi" di Rio Salso

Nasce operaio, poi muratore, falegname ma comunque sognatore. Fino a diventare pizzaiolo. E a quel punto trova la sua strada. Che è eccellente, tanto da vincere premi e gare come quello di qualche giorno fa a Parma, al Campionato mondiale di pizza. Qui, Luigi Capasso, nato e cresciuto a Napoli 53 anni fa, arrivato a Rio Salso di Tavullia nel 2008, è arrivato secondo al mondo nella gara di pizza in pala o teglia sbaragliando altri 748 iscritti provenienti da 52 Stati. "Quando sono arrivato a Tavullia, nel 2008, insieme alla mia famigali ho cercato lavoro arrangiandomi precariamente come muratore e poi operaio in una fabbrica di serramenti, ma avevo sempre nel cuore la voglia di fare il pizzaiolo come avevo fatto nella mia adolescenza dopo il servizio di leva svolto a Roma. Quindi, alla fine del 2018, ho deciso di riprendere in mano questo mestiere iscrivendomi a svariati corsi di pizzaiolo. Finalmente, l’11 maggio 2019, ho aperto la “Pizzeria da zio Gigi” a Rio Salso di Tavullia. Le cose cominciano ad andare bene, e nell’ottobre del 2022 sono andato a Scalea per partecipare al campionato mondiale di pizza piccante. Qui ho vinto due premi: 2° classificato pizza a due e 1° classificato nella pizza per trofeo memorial Filippo Matellicani. Quest’anno ho deciso poi di iscrivermi al Campionato mondiale della pizza tenutosi a Parma dal 18 al 20 aprile. E’ stata definita la più grande ed importante manifestazione per pizzaioli e infatti hanno partecipato 52 Stati, circa 750 iscritti con la proposta di oltre 2000 tipi di pizze presentate per le varie categorie. Ed è stata una gioia". Luigi Capasso infatti è arrivato 2° classificato nella categoria pizza in pala con sua grande inaspettata sorpresa e felicità, portando a casa l’ennesimo premio a testimoniare la sua passione per questo lavoro. Dice Luigi ancora raggiante: "Un pizzaiolo vero parla con le mani e lavora con il cuore".