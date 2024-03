Successo Circonomia, il futuro è passato per Fano

Con la prova generale aperta al pubblico dell’Orchestra Sinfonica Rossini al Teatro della Fortuna, domenica si è chiusa la prima edizione fanese di Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica che ha animato la settimana della Cultura fanese all’interno di Pesaro Capitale 2024. I numeri e gli organizzatori parlano di un successo da replicare: 5 giorni di Festival, 34 eventi, oltre 100 relatori (tra giornalisti, esperti di ambiente, rappresentanti di associazioni, di imprese e membri delle istituzioni), 50 partner coinvolti (tra aziende sponsor, associazioni culturali, imprese sociali, università, fondazioni e banche) e ben due contestazioni in altrettanti appuntamenti (il blitz dentro il teatro degli eco-attivisti di Extinction Rebellion e il picchetto fuori dal teatro degli ecologisti della Lupus in Fabula).

Grande soddisfazione per i promotori del Festival: "Siamo felici - dichiara il direttore Roberto Della Seta - dell’accoglienza calda e attenta che Fano ha riservato al Festival. Non abbiamo dubbi che questi quattro giorni di Circonomia Fano saranno i primi di una lunga serie".

E’ la stessa speranza dell’assessore Cultura e Ambiente Cora Fattori, che in queste ultime settimane è stata più volte attaccata politicamente per la scelta di portare il festival (già strutturato da 9 anni ad Alba) nella settimana in cui Pesaro Capitale ha acceso i riflettori sul fermento culturale di Fano. "Abbiamo parlato di tanti e tanti temi sono già pronti per la seconda edizione. E’ un bilancio davvero eccezionale e non poteva che essere così perché la transizione ecologica è nelle nostre corde.

Abbiamo coinvolto tante associazioni, realtà imprenditoriali e sociali e ne coinvolgeremo molte di più in futuro poichè già tante persone da fuori hanno partecipato e vogliono tornare a Fano.

Circonomia, prima edizione è andata davvero benissimo. Come amministratrice sono pienamente soddisfatta".

ti.pe.