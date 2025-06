Successo della 10ª Stracastelli: Andrea Barcelli e Penelope Crostelli trionfano nella gara podistica

Un clima ideale, una splendida cornice collinare e oltre cento atleti schierati alla partenza della gara competitiva hanno decretato il successo della 10ª edizione della Stracastelli, manifestazione podistica organizzata dalla Asd Atletica Fossombrone. La gara, inserita nel Circuito Podistico Uisp "Correre x Correre", ha preso il via alle 9.30 su un percorso di 9,6 km. In parallelo alla corsa competitiva, si è svolta anche una camminata non competitiva di 6,5 km. Nella classifica assoluta maschile ha trionfato Andrea Barcelli dell’Avis Castel San Pietro con il tempo di 33’55’’, seguito da Gianmarco Bertini del Fano Corre in 34’16’’ e Riccardo Quattrini del Gp Lucrezia in 34’48’’. La gara femminile è stata vinta da Penelope Crostelli dell’Asd Marotta Mondolfo Run con un ottimo 39’41’’, davanti a Sara Collesi del Fano Corre con 42’23’’ e Houria Saadi del Calcinelli Run con 42’52’’. Tra i migliori di categoria si sono distinti Lorenzo Notaro (Avis Aido Urbino) per la SM 18-34 con 36’23’’, Andrea Barcelli (Avis Castel San Pietro) per la SM 35-39 con 33’55’’ Giampiero Colangelo (Cara Sport) per la SM 40-44 con 35’05’’, Francesco Tornati (Cinque Cerchi) per la SM 45-49 con 35’33’’, Riccardo Quattrini (Gp Lucrezia) per la SM 50-54 con 34’48’’, Francesco Berardi (Avis Castel San Pietro) per la SM 55-59 con 38’16’’, Roberto Pacini (Riccione Podismo) per la SM 60-64 con 37’59’’, Michele Montagna (Running Club Fossombrone) per la SM 65+ con 43’38’’.

l. d.