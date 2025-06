Successo per il beach sprint a Pesaro: studenti in gara sulla spiaggia

Entusiasmo e partecipazione per la mattinata di sport che ha animato la spiaggia libera di viale Trieste, dove si è svolta una gara promozionale di beach sprint che ha coinvolto gli studenti del Liceo Mamiani, dell’Istituto Marconi e della Nuova Scuola. L’iniziativa era il momento conclusivo di un progetto di avviamento al canottaggio, promosso dalla Società Canottieri Pesaro in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e realizzato col patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio e del Comune di Pesaro. Sostenuti dal tifo caloroso di insegnanti, genitori e curiosi, i ragazzi si sono sfidati in prove dinamiche e spettacolari lungo il litorale, cimentandosi nel beach sprint: una variante del canottaggio, che unisce voga e corsa: "Lo sport è un linguaggio universale che unisce, coinvolge e fa crescere e il beach sprint si presta ad avvicinare i giovani a questa disciplina - dice Fabio Giustiniani, presidente della Canottieri Pesaro -. Grazie alle sue caratteristiche, il nostro litorale è perfetto per promuovere e praticare il canottaggio costiero anche ad alti livelli. Questo progetto dimostra quanto la sinergia tra scuola e associazioni sportive possa generare esperienze formative e appassionanti". Per molti studenti è stata la prima occasione per vivere il mare in modo attivo, scoprendo i valori del canottaggio: impegno, spirito di squadra, divertimento e contatto con la natura. Un’esperienza che, per tanti di loro, potrebbe anche rappresentare l’inizio di un nuovo percorso sportivo. L’evento ha confermato il ruolo della Canottieri Pesaro nel promuovere lo sport tra i giovani e rafforzare il legame tra la città, il mare e le nuove generazioni. Non per caso, Canottieri è stata insignita lo scorso 21 maggio del massimo riconoscimento conferito dall’Assemblea legislativa della Regione Marche, un encomio ufficiale che valorizza l’impegno, la dedizione e i valori sportivi e culturali che la società ha saputo esprimere in 70 anni di attività.

e.f.