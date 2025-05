Successo per la Cena della gluppa: al porto si presentano in 200

Sono arrivati in 200, sabato scorso in via Cecchi, per la Festa della Gluppa. E tra una fetta di salame e una pasta fredda in condivisione, c’è stato anche il tempo di riflettere su quanto sta accadendo nel mondo, con i bambini che hanno steso la bandiera della Palestina su un tavolo, accendendo tante candele bianche per aderire alla giornata del sudario, organizzata per sensibilizzare sul massacro di civili a Gaza.

Successo annunciato per la Cena della Gluppa di via Cecchi, al quartiere Porto, dove ha portato i suoi saluti anche il sindaco Andrea Biancani, parlando con i più giovani dell’importanza dell’unità e della pace. Perfetta l’organizzazione di commercianti e residenti, che in completa sintonia si sono coordinati affinché la serata scivolasse via piacevolmente tra un panino, una chiacchiera e un bicchiere di vino. Gran parte del merito va a quattro determinatissime signore che, capitanate da Elena Ziccarelli, hanno approntato ogni dettaglio. Soddisfazione anche per Andrea Tartaglia, presidente del quartiere 11, Porto Mare.