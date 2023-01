Successo per la mostra a Roma sui dipinti di Urbino portati in salvo a Sassocorvaro

E’ stata inaugurata recentemente a Roma alle Scuderie del Quirinale la mostra " Arte Liberata 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra", organizzata dal Ministero della Cultura e curata da Raffaella Morselli e Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche nel Palazzo Ducale di Urbino. "È una mostra molto bella e ricca - spiega l’assessore alla cultura di Carpegna Luca Pasquini- che si articola su due piani, con Pasquale Rotondi e lo straordinario salvataggio di 10.000 capolavori del patrimonio artistico italiano, durante la seconda guerra mondiale, nella Rocca di Sassocorvaro-Auditore, nel Palazzo dei Principi di Carpegna e nel Palazzo Ducale e nel Duomo di Urbino, come grande protagonista. Al salvataggio e alla figura del Sovrintendente Pasquale Rotondi è dedicato tutto il primo piano. È nostro obiettivo organizzare per la primavera un pullman dal Montefeltro per poter visitare e apprezzare questa mostra straordinaria, che ci ha emozionato. Doveva essere inaugurata dal Presidente Sergio Mattarella, ma purtroppo non era presente per indisposizione. Tantissimo il pubblico all’inaugurazione. Questa mostra rappresenta la giusta consacrazione di un personaggio straordinario come Pasquale Rotondi e dell’incredibile Operazione Salvataggio, che ha visto il Montefeltro come grande protagonista". Presenti all’inaugurazione, oltre ai curatori, per il Comune di Carpegna: il sindaco Mirco Ruggeri, l’assessore alla cultura Luca Pasquini e il consigliere comunale Guido Salucci in rappresentanza del Parco Sasso Simone e Simoncello, per il Comune di Sassocorvaro-Auditore il sindaco Daniele Grossi e per il Comune di Urbino il vice sindaco Marianna Vetri (foto), la nipote di Rotondi Monica Terminiello e la Proloco di Sassocorvaro. La mostra sarà visitabile fino al 10 Aprile. Amedeo Pisciolini