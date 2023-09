Successo per torneo di scacchi in memoria di Leone da Cagli

Nuovo successo dell’Associazione Dilettantistica Scacchi di Cagli intitolata al compianto "Leone Pantaleoni". Si sono infatti tenuti in contemporanea, arbitro Marco De Sanctis, con un discreto numero di concorrenti oltre a quelli locali hanno partecipato anche giocatoti di Pesaro, Fano e Gubbio il terzo Memorial "Leone Pantaleoni" e l’ottavo memorial "Leonardo Capponi". I tornei, che hanno avuto come "location" l’ampio spazio coperto messo a disposizione dal locale Ristorante-Pizzeria Pineta, sono stati organizzati dalla Associazione Dilettantistica Scacchi Cagli per ricordare due cagliesi "doc" che sono stati entrambi figure importanti per la diffusione e pratica del gioco degli scacchi a Cagli. Il "3° Memorial Leone Pantaleoni", ha riguardato solo scacchisti dai 16 anni in poi, mentre all’8 "Memorial Leonardo Caponi" hanno partecipato ragazzi fino ai 14 anni.

Il vincitore del 3° Memorial è stato il cagliese Ubaldo Tomassini, Presidente dell’A.D.Scacchi Cagli, seguito dal pesarese Mauro Rovedi, già vincitore delle due precedenti edizioni ed al terzo posto ha fatto un ottimo exploit il cagliese Riccardo Aluigi. Da sottolineare, inoltre, la rimarchevole prestazione del sedicenne Kazakov Zakhar, cagliese d’adozione, che si è classificato primo nella sua categoria giocatori fino a 16 anni. Nell’"8°Memorila Leonardo Caponi" ha vinto il cagliese Riccardo Tomassini. Durante la cerimonia di premiazione oltre a Leone e Leonardo sono stati ricordati altri due scacchisti dell’ A.D.Scacchi Cagli, scomparsi di recente, Manlio Tomassini e Hernst Frowein. A premiare il vincitore assoluto Ubaldo Tomassini è stata Chiara la figlia di Leone Pantaleoni, mentre, i nipoti hanno premiato il 2° ed il 3°classificato.

Mario Carnali