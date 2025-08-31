Successo ungherese per gli arcieri

Il ritiro urbinate ha portato bene alla squadra nazionale di tiro con l’arco storico Fidasc, che è tornata dal mondiale ungherese con quattro ori individuali e un argento a squadre. Lo scorso luglio infatti uno dei componenti della selezione, l’urbinate Luca Albergati, aveva invitato tutta la nazionale sulle ‘sue’ colline delle Cesane per una due giorni intensiva di allenamento, guidata dal CT Gianni Soffritti. Il suo ‘Covo degli Arcieri’ era risultato un terreno d’allenamento ottimale per prepararsi alle gare di Gyula, in Ungheria, dove dal 20 al 26 agosto si è svolto il mondiale. Campionato al quale l’Italia, pur essendo alla prima partecipazione, ha tutt’altro che sfigurato: cinque le medaglie portate a casa. Un argento a squadre e poi quattro ori individuali agli atleti Eleonora Musini, Carola Lunardi, Paola Sacchetti e Remo Verri. "Il nostro obiettivo – racconta Albergati, tesserato per gli Arcieri Vallefoglia – era arrivare alle semifinali, e ci siamo arrivati tutti e sei. Ore e ore di gare nei campi con temperature a tratti caldissime e a tratti fredde, a volte anche coi temporali; eppure è stata un’esperienza unica, in cui abbiamo dato tutto con passione e orgoglio".

