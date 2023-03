Sudamericano arrestato Molestava tutti al bar

Un cittadino dell’Ecuador, residente a Pesaro, è stato arrestato l’altro ieri dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. La pattuglia era stata chiamata per tre volte in meno di un’ora dal titolare di un bar dove l’uomo molestava le persone. La prima richiesta era stata fatta alle 6. Era già ubriaco e dava fastidio al barista. All’arrivo della polizia, l’uomo è stato allontanato, ma per poco tempo. Infatti alle 7 è tornato nel bar ed ha cominciato a dare fastidio agli avventori. Altra chiamata al 113 ma lo straniero si era allontanato. Mezzora dopo, altra chiamata da parte dello stesso barista. Gli agenti sono tornati ed hanno trovato l’ecuadoregno che ha tentato di dileguarsi, reagendo. E’ stato arrestato. Convalida e scarcerazione