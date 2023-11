Suggestioni marinaresche trascinato dall’onda di un vecchio Montgomery

Ho ritrovato una foto scattata 10 anni fa e indossavo un Montgomery color vinaccia. Un cappotto classico in un colore classico per questo modello che, però, nasce in navy o beige e si evolve in verde, marrone e sfumature del rosso. Un capospalla chiuso da soli quattro alamari in legno e cuoio. Era il 1903 circa quando venne introdotto nel guardaroba. Pensato per la Marina inglese, la Royal Navy, perché la sua struttura in lana molto spessa protegge da umidità e freddo come una seconda pelle che si adagia e adegua alle forme del corpo e con un peso ridotto. Il cappuccio garantisce un ulteriore elemento funzionale che si fonde al taglio non aderente, quindi comodo da indossare con la divisa o, ai giorni nostri, con golf, completi o abiti. Il nome viene dal generale che lo indossò maggiormente, infatti nasce come Duffle Coat. Duffle è la città dove la speciale lana viene prodotta.

Dietro le più grande icone della moda (quasi) sempre ci sono storie molto interessanti o comunque antiche e articolate. Sono loro che garantiscono a quel prodotto un posto duraturo e le appartenenze, che poi i consumatori drecretano nella storia. Questo vuol dire che un capo è ‘statement’. Ma veniamo al libro della settimana. Mi viene in mente ‘Cafè Royal’ di Marco Balzano che propone una serie di racconti che hanno in comune via Marghera a Milano e il suo famoso bar durante la pandemia. Storie che si intrecciano, si incastrano, finiscono e ricominciano.

Sarebbe naturale allora, a questo punto, raccontarvi di un profumo con base al caffè ma l’ho già fatto. Voglio qualcosa più invernale ma salmastro vista la genesi del Montgomery. Una punta di fresco muschio che incontra l’aria salata dell’oceano in tempesta, dato dalle note marine, ma che deve essere caldo. Quindi una base di oud che, almeno a me, da un senso di calore avvolgente.

Francesco Pierucci

#FashionissimoCarlino