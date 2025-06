Sui banchi per trovare lavoro e stipendio. Boom di iscritti alla formazione professionale

Cercasi nuove aule a Urbino e dintorni. In un momento in cui le scuole superiori devono far fronte a ridimensionamenti e, complice il calo delle nascite, registrano numeri in discesa un po’ ovunque a livello nazionale, sono pochi gli istituti in forte crescita. Tra questi, l’Istituto di Formazione Professionale ‘Il Pellicano’ di Trasanni, che ogni anno aumenta il numero di iscritti ai suoi nove percorsi tra biennali e triennali.

"Abbiamo già due sedi – spiega la direttrice Anna Rita Bonaventura – la principale a Trasanni e una succursale a Urbino in via dell’Annunziata, ma non ci bastano più, anche in previsione di nuovi corsi di studio di cui c’è mancanza e che vorremmo attivare". Al momento i settori sono quattro: Ristorazione, Parrucchieria, Operatore ai servizi di vendita e Operatore elettrico, ma ci sono buone prospettive di ampliare l’offerta futura. "La crescita – prosegue Bonaventura – è stata esponenziale: nel 2019 c’erano due percorsi, nel 2024 nove e da settembre saranno dieci. Qui a Trasanni abbiamo cinque aule, tra cui la cucina industriale e il laboratorio elettrico, e due a Urbino, dov’è la sede di Parrucchieria con i laboratori di taglio e lavaggio. Riusciamo a incastrare le varie classi solo grazie agli stage in azienda che tengono a rotazione i ragazzi a fare pratica nelle ditte e quindi non vengono a scuola. Potremmo aumentare i corsi ancora di più, la Regione avrebbe anche i fondi dedicati, ma non possiamo attivarli per mancanza di spazi".

I frequentanti sono circa 130, e vengono un po’ da tutta la provincia, alcuni subito dopo le medie, altri arrivano più grandi, dopo aver abbandonato altre scuole o dopo un periodo di lavoro. "Qui arrivano ragazzi con vite diversissime: chi ha il sogno di diventare cuoco, chi viene dall’Africa con storie di violenza. Circa metà sono italiani e metà stranieri, ma il clima che si crea è quello di una grande famiglia, come tutti hanno avuto modo di vedere anche nella riuscitissima sfilata di moda che abbiamo realizzato alcuni giorni fa a Urbino, grazie ai commercianti della città. Un evento multidisciplinare tutto curato dai ragazzi, sotto la guida dei docenti. Chi esce da qua ha una percentuale di assunzione sopra il 90%, ma spesso hanno già un contratto di apprendistato o iniziano la stagione ancor prima della fine dell’anno, e noi facciamo di tutto per agevolarli, sia con le aziende sia con i lavoretti che svolgono, sia con il trasporto. Io stessa, che vivo a Acqualagna, porto ogni mattina degli alunni in auto. E poi, diamo lavoro a circa 70 persone tra docenti e personale".

Una realtà in crescita che ha solo bisogno di un po’ di spazi extra: "Cerchiamo qualche locale idoneo in comodato o in affitto. Ma intanto andiamo avanti con le tante soddisfazioni che ci danno gli allievi, davvero bravi e motivati", chiude la direttrice.