Sui pedali più consapevoli e sicuri. Parte il progetto nelle nostre scuole

Pronti, partenza… pedalare! Parte domani il progetto ‘Pedaliamo in sicurezza’, che tramite lezioni teoriche e pratiche farà conoscere ai bambini delle scuole primarie di Urbino e della Valle del Foglia le buone prassi del codice della strada e il piacere di muoversi in bicicletta in sicurezza. Fino a fine maggio, saranno 345 i bambini coinvolti in totale, ovvero le classi quarte e quinte delle elementari di Urbino, Schieti, Borgo Massano, Tavoleto e Ca’ Lanciarino. Ogni classe trascorrerà una mattinata interamente dedicata al progetto, che sarà composto di tre parti distinte.

"Nel primo modulo – spiega Luca Bastianelli, della Polizia Locale di Urbino – faremo lezioni di educazione stradale: per noi è un dovere ma è soprattutto un grande piacere, perché la prevenzione è la cosa migliore e più bella per creare una cultura del rispetto delle regole della strada". Poi i ragazzi usciranno nei cortili delle scuole per le successive due parti, che prevedono la conoscenza della bici e della sua meccanica e un piccolo percorso da effettuare pedalando con cartelli stradali e situazioni da affrontare: "Questa è la seconda edizione del progetto – spiega Piergiorgio Guelpa dell’associazione Montefeltro Adventure e UISP – e dopo il successo della prima, i ragazzi ci chiedevano spesso quando saremmo tornati. L’obiettivo è duplice: insegnare ai ragazzi come comportarsi in strada fin da piccoli e poi, tramite la bicicletta, imparare l’equilibrio e la coordinazione, sia in vista del futuro uso del ciclomotore, sia per la vita in generale. Sempre più spesso infatti riscontriamo bambini che non hanno mai usato una bicicletta in vita loro. Inoltre ogni bambino riceverà un kit con gadget da portare a casa".

L’iniziativa gode del supporto dei comuni di Urbino e Montecalvo in Foglia: "Siamo molto contenti di supportare questo progetto utile ad educare i ragazzi alla guida della bicicletta – spiegano gli assessori urbinati Gianfranco Fedrigucci e Massimiliano Sirotti -, ringraziamo le associazioni coinvolte perché uscire di casa oggi è un grande insegnamento non scontato". Donatella Paganelli, sindaco di Montecalvo, conferma: "È un’occasione piacevole e giocosa per iniziare ad approcciarsi col traffico di oggi, ben diverso da quello di un tempo. Speriamo che sia un incentivo ad andare a scuola in bicicletta". Soddisfatti anche i referenti degli istituti Volponi-Pascoli e Anna Frank che ospitano nei loro plessi il progetto per la seconda volta.

Giovanni Volponi