Sui sentieri cicloturistici durantini è spuntata fuori Jacquie Phelan

Sorpresa, c’è Jacquie Phelan in bici a Urbania. Questo devono aver pensato dei ciclisti che sulla loro mountain bike hanno superato un’arzilla settantenne americana per i sentieri dell’antica Casteldurante, salvo poi fermarsi e chiedere un autografo e un selfie. Jacquie Phelan è una leggenda negli Stati Uniti non soltanto perché negli anni ‘80 ha vinto per tre volte consecutive il campionato nordamericano di ciclocross ma anche perché è sempre stata in prima linea nell’aprire questo sport alle donne. È lei infatti la fondatrice – davvero una precorritrice in questo campo – di Wombats (Women’s Mountain Bike & Tea Society), un’associazione dedicata alle donne che vogliono socializzare e scoprire la natura.

"Devo partecipare ad un evento a Venezia dove racconterò la mia vita – spiega Phelan, mescolando inglese e italiano – e mi sono presa dei giorni per scoprire l’Italia. Già 35 anni fa conobbi Massimo Cancellieri di Urbania ad un evento dedicato alle due ruote, io ero presente come giornalista per la rivista Tutto Mountain Bike e diventammo amici. Ci siamo scritti lettere e cartoline per anni prima dell’arrivo della tecnologia ma siamo sempre rimasti in contatto. Ora sono venuta a trovarlo e l’occasione è stata buona per una pedalata su queste colline".

Come hai trovato Urbania e i suoi percorsi?

"È tutto ben organizzato e i sentieri sono incredibili. Ci si muove dentro a prati di ciclamini e paesaggi stupendi. Mi piace, poi, che non ci sia troppo affollamento: ci sono le condizioni perfette per vivere quel rapporto con la natura che la bicicletta regala".

In occasione del suo soggiorno durantino l’assessore all’ambiente Emiliano Baffioni l’ha incontrata, assieme a William Pazzaglia della Ciclofficina Zero e Mezzo, per un tour del palazzo ducale e per donarle a nome dell’amministrazione una maiolica. "L’ambiente e la natura di Urbania si confermano una grande attrattiva turistica – dice l’assessore Baffioni – tanto che anche una campionessa come Phelan si è complimentata per la rete sentieristica e la bellezza diffusa del territorio. Quello della bicicletta può essere un segmento ideale per attrarre un turismo sostenibile che può unire allo sport anche le bellezze di Urbania e tutta la vallata: Phelan, ad esempio, è rimasta estasiata anche delle mostre del nostro palazzo ducale". Era presente anche William Pazzaglia, titolare di Ciclofficina Zero e Mezzo, vero esperto durantino di bike: "Stiamo lavorando a un progetto per regolamentare i sentieri del nostro comprensorio, vogliamo creare una cartellonistica che renda chiari nomi e tracciati, ci sono tanti ciclisti di fuori che scelgono le nostre colline e vogliamo farci trovare pronti".

Andrea Angelini