Suicidio dietro le sbarre: il caso finisce a Strasburgo

Il carcere di Villa Fastiggi è stato quello in cui si è suicidato, nel 2015, Anas Zenzami, detenuto marocchino di 29 anni. Era in uno stato mentale molto fragile, aveva già provato a togliersi la vita e, alla fine, ci riesce nell’istituto di pena pesarese. Un caso ancora aperto di cui si occupa proprio il compagno di Ilaria Cucchi, l’avvocato Fabio Anselmo, come difensore della famiglia di Zenzami. E che è addirittura arrivato sul tavolo della Corte europea dei diritti dell’uomo. "La Corte – ha spiegato ieri Anselmo – ha formulato su nostra istanza numerosi rilievi al governo italiano su come ha funzionato la macchina della giustizia. Rilievi ai quali lo stato italiano non ha risposto. La Corte ha anche proposto al nostro governo di pagare un indennizzo simbolico alla famiglia Zenzami di 30mila euro. Ma il governo non ha mai risposto". E il legale va avanti, deciso a portare fino in fondo anche questa battaglia. Sul suicidio Zenzami, Anselmo aveva sporto denuncia per omicidio colposo, ma la procura pesarese aveva chiesto l’archiviazione. Il legale si era opposto e il gip Giacomo Gasparini aveva rimandato gli atti al mittente ordinando di indagare ancora. "Anas morì – aveva spiegato l’avvocato - perché qualcuno che aveva l’obbligo di sorvegliare e capire il da farsi, non l’ha fatto. È stato un omicidio colposo causato da una atroce indifferenza".

e. ros.