"Sul 25 Aprile polemica pretestuosa. Dedicata una lapide a Matteotti"

"Una polemica pretestuosa, strumentale e non basata sulla realtà dei fatti". Così, molto in sintesi, la giunta di Fossombrone risponde a Progetto Comune sulla celebrazione del 25 aprile priva dell’esecuzione di “Bella ciao“.

Scrive la giunta: "Non è nostra abitudine rispondere alle polemiche politiche strumentali e gratuite, ma quanto affermato e riportato dal gruppo di minoranza Progetto Comune non rappresenta la realtà dei fatti e si vuol trovare solo il pretesto per criticare una giunta civica e traversale. Nonostante tutto non riusciranno mai a rovinare il clima di stima e collaborazione creatosi all’interno dell’intera maggioranza consiliare, anzi lo fortificano, ed in cui il sindaco Massimo Berloni non si è mai permesso di esercitare dei condizionamenti di tipo politico, rispettando rigorosamente tutte le sensibilità presenti. Ci rendiamo conto che per alcuni soggetti il rispetto altrui sia un problema, quando si intende interpretare la democrazia solo se corrisponde al proprio pensiero".

Niente “Bella ciao“ perché c’era il lutto nazionale per il papa: "Negli ultimi 3 anni l’amministrazione Berloni non è mai intervenuta sui protocolli musicali e la banda ha provveduto ad eseguire sempre “Bella ciao“, a dimostrazione che non vi è alcuna avversità nei confronti di tale composizione musicale. Esclusivamente per quest’anno in rispetto del lutto nazionale indicato dal governo, si è condiviso unitariamente di limitare i brani ed effettuare il corteo senza essere preceduto dalla banda. Le istituzioni debbono comportarsi come tali, i partiti sono un’altra cosa".

Ancora: "Assurdo polemizzare con un’amministrazione che ha finanziato e condiviso con Anpi-Valmetauro l’installazione di una targa commemorativa per Giacomo Matteotti; non solo: gli interventi, compresi quelli dello stesso sindaco e dello storico Marco Labbate, hanno condannato senza mezzi termini il regime fascista ed esaltato il ruolo della lotta della Resistenza". Infine: "Concludiamo semplicemente, sempre che ce ne sia bisogno, affermando che l’amministrazione del Comune di Fossombrone è contro il fascismo e qualsiasi altra forma di totalitarismo che limiti la libertà dei popoli e a favore della Resistenza, che ha permesso il nascere della nostra democrazia".

Firmano il sindaco Massimo Berloni, il vice sindaco Michele Chiarabilli e gli assessori Federica Romiti, Laura Giombini e Maurizio Mezzanotti.

a. bia.