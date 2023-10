Sul caso bollette dell’acqua salate. Aset non molla e avvia il ricorso

Sulle bollette dell’acqua salate Aset non molla, non saranno previsti rimborsi né ricalcolati i conguagli. Il riferimento è alle maxi bollette del primo trimestre 2019 che i cittadini hanno dovuto pagare perché Aset ha applicato retroattivamente (per tutto il 2018) gli aumenti tariffari imposti da Arera.

Il Tribunale di Pesaro, con una sentenza di pochi giorni fa, relativa ad un caso specifico, ha dichiarato illegittima la retroattività di quegli aumenti ed ha condannato Aset al risarcimento delle somme indebitamente addebitate. Di fronte a tale sentenza, M5S e Bene Comune hanno chiesto all’azienda di restituire ai cittadini le somme non dovute senza costringerli ad azioni legali. La risposta di Aset non lascia spazio a dubbi: "La sentenza è errata, abbiamo già avviato il ricorso in Cassazione". E ancora: "Nel rimarcare la correttezza e la puntualità del nostro operato, nel pieno rispetto delle normative di riferimento e in particolare dei dettami stabiliti da Arera (l’Autorità di regolazione nazionale competente), la società dei servizi comunica di aver già provveduto ad avviare l’iter necessario alla revisione della sentenza dinanzi alla competente Corte di Cassazione". Per poi concludere: "Aset considera il verdetto del Tribunale di Pesaro errato sin da una prima lettura, nelle valutazioni così come nel contenuto. Per questo non potranno essere accolte richieste di qualsiasi titolo volte al ricalcolo della fatturazione di conguaglio del primo trimestre 2019 o a eventuali rimborsi, perché in contrasto con i principi a base della gestione pubblica del servizio e delle norme a esso collegate".

Va però fatto presente che nella sentenza del Tribunale di Pesaro si specifica, tra le altre cose, che "la legge sancisce espressamente il divieto di retroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali. E dunque da negare che Arera possa emanare norme con efficacia retroattiva". Al pronunciamento del Tribunale di Pesaro, contro cui Aset ha già fatto appello in Cassazione, si è arrivati perché un cittadino, attraverso l’avvocato Matteo Giuliani, al tempo consigliere comunale di M5S nonché presidente di Bene Comune, ha deciso di fare ricorso al Giudice di Pace, che ha dato torto ad Aset. L’azienda, però, ha impugnato la decisione davanti al Tribunale di Pesaro che proprio in questi giorni ha ribadito "l’illegittimità della retroattività degli aumenti tariffari".

Il rischio è che la sentenza della Cassazione arrivi quando i diritti degli utenti sono ormai prescritti, per questo M5S e Bene Comune invitano i cittadini ad inviare ad Aset una Pec o una raccomandata con la quale chiedono il ricalcolo delle bollette del primo trimestre 2019 e il rimborso delle somme non dovute. an. mar.