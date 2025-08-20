"Sul caso multe qui si gioca con i dati"

"Il caso delle multe usa dati in modo strumentale e fuorviante". Ci tiene a precisare come stanno le cose il sindaco Maurizio Gambini, che replica alla questione sollevata ieri su queste pagine dal consigliere del PD e candidato alle regionali Federico Scaramucci: "Il calcolo per cui nel comune di Urbino – dice Gambini – la media di sanzioni del codice della strada per residente sarebbe di 56,58 euro è stato utilizzato in modo fuorviante. I dati diffusi dal Ministero sono aggregati e assoluti, e vanno interpretati tenendo conto di alcuni fattori. La nostra città è un unicum: conta circa 14mila abitanti, ma attorno ad essa gravitano un numero di studenti pari a quello dei residenti, di cui una metà sono domiciliati in città, flussi turistici che contano una media di 6/700mila presenze annue dal resto d’Italia e dall’estero, migliaia di professionisti e impiegati provenienti da fuori città; poi ci sono tutti gli utenti che usufruiscono degli uffici e servizi, in primis penso al Tribunale e all’ospedale. Tutti fattori che ne fanno una realtà piccola ma allo stesso tempo molto frequentata, che non trova esempi simili in nessuna altra città nelle Marche e ogni paragone è puramente strumentale. Occorre chiarire che 783mila euro corrisponde all’incasso totale registrato nel 2024 per le sanzioni elevate anche negli anni precedenti, che fino all’anno scorso non erano state riscosse. Questo macro-dato comprende non solo le sanzioni incassate dal Comune di Urbino, ma anche quelle incassate dai Comuni di Petriano e Montecalvo in Foglia, convenzionati per il servizio di Polizia Locale: ciò significa che il numero totale di residenti da considerare è la somma di quello dei tre Comuni, pari a circa 19.500 persone. Tuttavia credo che possiamo avere un quadro più veritiero solo se prendiamo in esame la somma delle multe elevate nel 2024: il dato relativo ai tre comuni della convezione è di 647.700 euro, di cui il 30% circa è stato elevato a veicoli stranieri. Vediamo quindi che la situazione è molto più articolata e complessa di un semplice calcolo matematico e va inserita in un ragionamento complessivo". Chiude il sindaco: "Mi dispiace constatare che in questo e in molti altri casi gli esponenti dell’opposizione si affannano a raccontare cose che non corrispondono alla realtà, denigrando la nostra città e la nostra regione: questo atteggiamento non porta consenso elettorale, arreca solo un gran danno all’immagine di Urbino e territorio".

g. v.