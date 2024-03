"Sul caso ospedale. Fratelli d’Italia mostra i muscoli a sproposito"

"Fratelli d’Italia ha voluto mostrare i muscoli, ma l’ha fatto a sproposito". Parola del “Comitato dei cittadini che rivogliono l’ospedale“. Il nome è importante, perché è il “casus belli“ dell’ultima presa di posizione del Comitato medesimo. Che scrive così: "Abbiamo letto il loro (di FdI, ndr) prosaico attacco al “comitato che si definisce ‘pro’ ma che nei fatti manifesta contro l’ospedale“. Peccato che il “comitato pro“ è proprio quello a cui si deve l’incontro organizzato dall’Ast che aveva come oggetto la “presentazione alla stampa delle donazioni all’ospedale di Fossombrone“, donazioni promosse proprio dal Comitato Pro-ospedale guidato dall’inossidabile Daniele Bartolini. Comitato che, lo ricordiamo, è stato ringraziato dalla direttrice generale della BCC del Metauro, Gabriella Mariani, riconoscendogli il sacrosanto titolo di “promotore dell’iniziativa“. Un bello scivolone, lo definirebbe qualcuno, ma immaginiamo che al Circolo di FdI di Fossombrone la cosa interessi poco, l’importante è distogliere l’attenzione dai problemi cercando lo scontro con un comitato cittadino e soprattutto delegittimando chiunque possa offuscare la narrazione del “va tutto bene“. E già, perché, a dir loro, i numeri del nostro ex-ospedale, “suonano come una sinfonia“. Detto questo, sveliamo l’arcano: l’obiettivo dell’invettiva era il Comitato dei cittadini che rivogliono l’ospedale a Fossombrone, cioè noi. FdI ci definisce rissosi, beh, diciamo che per ora gli unici ad averci attaccato sono stati loro e per ben due volte. Gli epiteti che ci sono stati rivolti? Li riassumiamo in critiche personali che vanno da “pretestuosi“, “polemici“, “alla ricerca spasmodica di visibilità“, eccetera, ma di contenuti concreti neanche l’ombra. Perché, lo ricordiamo a tutti, FdI a ottobre 2022 ha votato in consiglio comunale il testo sulla “Commissione Sanità“ che chiedeva alla Regione il ritorno alla rete ospedaliera, per Fossombrone, ritorno che è stato categoricamente negato dall’assessore Saltamartini, tutto questo senza che FdI esprimesse su questa decisione alcuna rimostranza".

Il Comitato ricorda che "nell’ex-ospedale si registra una defezione tra i medici del 118".

a. b.