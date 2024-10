"Sul caso Petriccio le carte sono in regola"

Interrogazioni e mozioni all’ordine del giorno. Il Bilancio. L’area del Petriccio. La mostra Raphael Urbinas e non solo nel Consiglio comunale di ieri. "Sono state dette bestialità sull’area del Petriccio, ovvero che non sono state fatte le valutazioni. Non è così, la storia è diversa e bisogna prendere le delibere in maniera integrale, c’è tutto. Non ho mai risposto proprio perché le questioni vanno viste complete. E in questo caso è stato fatto tutto bene", ha esclamato il sindaco Maurizio Gambini spostandosi poi sullo j’accuse della minoranza sui fondi stanziati, con variazione di Bilancio, per realizzare iniziative.

Questi verrebbero confermati solo sotto data, senza il tempo necessario per pianificare: "Tutti gli anni facciamo la Festa del duca che finanziamo con una variazione di Bilancio perché altrimenti non ci sarebbero risorse. Così come per il BioSalus. Le risorse non possono essere messe a disposizione prima, quando non ci sono – ha proseguito Gambini –. Sono iniziative che si organizzano in città da anni e che finanziamo sempre con le risorse che arrivano in corso d’anno. Speriamo di continuare a farlo perché purtroppo non è scontato. Le variazioni, dal Bilancio di previsione a quello consolidato, sono necessarie, mi sembra una discussione politica".

Sulla proposta di tagliare del 10% i compensi degli assessori ha detto: "Se vogliono gli amministratori, singolarmente, lo possono fare. Per ordine del giorno no, tra l’altro è aumentato 2 anni fa e non ora. Secondo la loro richiesta bisogna farlo ovunque, anche dove governa il centro sinistra. Io lo faccio, integralmente, da 10 anni ma è una scelta mia personale".

Attesa la risposta sulla mostra Raphael Urbinas: "Abbiamo chiesto i preventivi, questa era l’unica ditta che aveva le autorizzazione da parte dei proprietari del quadri. L’allestimento a Collegio Raffaello lo implementeremo. Non sono fotocopie ma riproduzioni di alta qualità e che valgono più quello che le abbiamo pagate", ha detto il sindaco.

La minoranza ha definito l’assise di ieri sera "sorda e poco trasparente". E hanno aggiunto: "E’ sempre più evidente che l’amministrazione Gambini si trovi in grave difficoltà e che abbia un deficit in organizzazione e programmazione. Le città moderne non si possono amministrare con l’improvvisazione, di chi si sveglia la mattina e decide da solo il da farsi. Serve condividere, serve pianificare gli interventi di breve e medio periodo, coinvolgere i cittadini in un progetto di città e di territorio – continuano dall’opposizione –. Nel consiglio comunale di oggi abbiamo sollecitato al rispetto di un principio cardine dell’agire amministrativo, la trasparenza. Oltre 400mila euro di variazioni di Bilancio, ed in particolare taglia disabilità e sociale e aumento dei fondi per continuare a foraggiare il disastroso esperimento dello Iat al Consorzio, ma con quale strategia? Contributi dati a pochi giorni da eventi che si ripetono da anni e che sono consolidati e di conseguenza non consentono di poter pianificare e organizzare al meglio. Un’amministrazione sorda alle nostre proposte, oltre che poco trasparente con i cittadini", concludono.

Francesco Pierucci