Sul “cavalcavia“ della vita una mano lava l’altra

PESARO

A grande richiesta, dopo il successo di pubblico e critica ottenuto lo scorso fine settimana con il teatro completamente esaurito, oggi alle ore 17 al Cinema Teatro Astra, in via Rossini 82, a Pesaro, la Compagnia Teatrale Dialettale Pesarese “Il Cavalcavia“ ripropone la commedia in vernacolo in due atti di Gabriele Morbidi “Una mèn leva cl’atra,e…“, per la regìa di Albino Calcinari.

Gli interpreti sono Marco Marchionni, Lucia Mattioli, Fabio Guidetti, Massimo Ciaroni, Patrizia Sgherri, Marcello Massa, Luca Morrichini, Rossella Rulli, Enzo Belloni, Stefano Bertuccioli, Lanfranco Ugolini, Anna Cesarini, Andrea Bracci aspettano il pubblico per raccontare le vicissitudini di don Nereo e di una variegata fauna umana che, in maniera ironica e divertente, e vogliono rappresentare le debolezze dell’umana specie e regalare a tutti i presenti un paio d’ore di allegria.

Tra i protagonisti anche l’assessore comunale Enzo Belloni nei panni di don Nereo. Impianti audio e luci: Daniele Bostrenghi e Maurizio Paglia; costumi e truccoparrucco: laboratorio compagnia teatrale. Per informazioni e prenotazioni allo spettacolo contattare il numero telefonico: 333 6292128. Sarà attivo il servizio di biglietteria per il pubblico dalle ore 16 odierne.

l. d.