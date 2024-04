Sul colle San Bartolo torna la cronoscalata La 2ª edizione della cronoscalata "Trofeo San Bartolo" organizzata dall’Asd Pantere Rosa si svolgerà oggi a Baia Flaminia. Nove categorie ammesse, iscrizioni in Piazza Europa dalle 7.30. Gara alle 9 con partenza da via Angeli e arrivo al ristorante Gibas. Premiazioni e buffet in programma. Costo iscrizione 15 euro. Info: 349-1843960 (Brunella).