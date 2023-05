Sul grande palco il rock di “Raffi“ riscalda anche il mitico Vasco

Fine della musica seduti sul divano con gli applausi a comando, perché sta per scattare il faccia a faccia con il pubblico attraverso i concerti negli stadi. Quel pubblico che non fa sconti. Ed è pronta ad infilarsi nell’arena “Raffi“, al secolo Raffaella Pierattoni, 22 anni, liceo classico Mamiani alle spalle, quindi pianoforte al conservatorio Rossini. Viaggia tra Pesaro, Fano e Bologna questa cantante che ha passato tutto l’inverno a lavorare per incidere il suo ultimo singolo “Fashion Rock“, uno di quei brani che invita a ballare e saltare: semplicemente coinvolgente. Bologna cosa c’entra? C’entra perché il suo manager, arrangiatore, un vero pigmalione, è Roberto Casini uno che da sempre è amico e collaboratore di Vasco Rossi ed ha una casa a Fano con tanto di sala d’incisione.

E proprio la rock star di Zocca ha “benedetto“ questa giovane cantante: "Raffi spacca. Quando sale sul palco è fortissima, un vero talento", ha scritto in un post. E non sono parole di maniera perché “Raffi“, con la sua band “Xxenergy“, ha aperto i concerti di Vasco a Bari, Ancona e Torino lo scorso anno. E quest’anno va ancora meglio perché sarà solo lei ad aprire le danze del tour che Vasco Rossi ha messo in programma a partire dai primi di giugno: le piazze sono Bologna, Roma, Palermo e Salerno. Pronta a salire sul palco questo talento emergente con alle spalle i primissimi positivi riscontri che sta ricevendo con la sua ultima incisione che “Fashion Rock“ che ha iniziato da pochi giorni ad entrare nelle programmazioni di radio locali e nazionali "ottenendo già più che ottimi riscontri", dice Roberto Casini che ha curato anche gli arrangiamenti. Pensando al tour con Vasco Rossi Raffaella Pierattoni in arte “Raffi“, dice: "Stare sul palco del più grande, poter cantare davanti ad un moltitudine di gente, è una esperienza unica, indescrivibile. L’adrenalina si trasforma in determinazione... qualche secondo di panico e poi vai".

E finito il tour con Vasco “Raffi“ con la sua band prenderà la strada della Sicilia e sul sud Italia per una serie di concerti dal vivo. Perché ormai la sua gamma di canzoni è diventata molto ampia, così come si sta ingrossando il suo fans club dove ha già oltre 4.000 tifosi. "Questa è una canzone spontanea – dice Raffi –, nata di conseguenza ad un naturale percorso che in due anni di lavoro intenso ci ha stupito per come naturalmente sia uscita. Fashion Rock è nata con l’intento di dare e di essere una cosa ben chiara, innanzitutto vuol essere un punto la consapevolezza di una nostra ricerca musicale che doveva mettere a fuoco uno stile. Ci siamo riusciti? Non lo so, ma sicuramente è l’apertura di un nuovo capitolo della nostra storia-artistico musicale. Una canzone che mi doveva rappresentare come artista ed espressione di quello che sento e che sono, sia nella vita e sul palco". Una strofa di questa canzone? Eccola: "... io sento nella mente, nella pelle il brivido di un’anima ribelle ti può rigenerare eccitare".

Dice Roberto Casini che ha sempre creduto nel talento di questa ragazza: "Questo brano esce da una ricerca molto profonda perché si è passati anche attraverso le canzoni di alcuni grandi artisti".

Maurizio Gennari