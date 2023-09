Sul grande schermo il dialetto firmato Secchiaroli

Dopo quattro anni d’assenza, il dialetto fanese torna protagonista sul grande schermo con un nuovo film made in Fano che sarà proiettato durante le prossime vacanze di Natale, in esclusiva al Cinema Masetti. Dopo "Animale Libero" protagonista al Festival di Venezia, una nuova sfida per il regista fanese Henry Secchiaroli, che spera di bissare il successo della trilogia de ‘Gli sbancati’. Si intitola "Due teste di…" la nuova produzione e racconta la storia di due fratelli pensionati, Giorgino Colavolpe (Giorgio Falcioni) e Alfonso Colavolpe (Florindo Piccini) che per arrotondare mettono a segno alcune piccole truffe in città. "L’idea è nata dopo aver fatto questa produzione un po’ più internazionale, Animale Libero - spiega Secchiaroli -. Siccome c’è bisogno di riportare la gente in sala, a Fano abbiamo pensato di farlo attraverso il dialetto, che è ancora tanto amato e seguito. Lo dimostra il successo di pubblico delle commedie dialettali. Questa è una piccola produzione, ma ben fatta. Le riprese sono cominciate i primi di settembre e termineranno a metà ottobre, poi i tempi della post produzione e il film di Natale sarà pronto per riempire i 200 posti del Masetti… che in questo momento difficile per il cinema sarebbe già un bel successo. Ma chiaramente ci auguriamo di riempire la sala in più repliche". Intanto è già cominciato il battage pubblicitario, con un simpatico contest che vede protagonista l’immagine iconica di questo film, una Fiat 500 anni ‘80 rossa con una carrozzina sul tettuccio.

"E’ il tormentone di questo film, come era stato il ‘Quant si stupid’ per gli Sbancati - prosegue Secchiaroli -. E’ la macchina dei protagonisti, il simbolo del film, tant’è che con Crai che fa da sponsor alla produzione, ci siamo inventati un contest fotografico che mette in palio 5 buoni spesa, che sta incuriosendo tantissimi fanesi. In questa prima settimana ci sono arrivati già una cinquantina di scatti fatti alla macchina che lasciamo parcheggiata in giro per la città. E’ un modo di far promozione al film". Ma la vera novità è che di questo film, Secchiaroli non è il regista. "Questa volta sono nel cast tecnico, faccio il produttore e lo sceneggiatore - dice -. La regia è stata affidata a Dennis Moscatelli che è stato il mio aiuto regista in Animale Libero. Largo alle giovani promesse". L’organizzazione del film che narra una storia divertente e ricca di colpi di scena è affidata invece a Onstage Produzioni. "Il film racconta di questi due fratelli dal carattere particolare, antipatico e scontroso - spiega Secchiaroli -, che si metteranno in guai seri quando Alfonso, cercherà di vendere una crema per la crescita miracolosa dei capelli e Giorgino cercherà di truffare l’assicurazione dopo una caduta dalla bicicletta. L’indagine della guardia di finanza però metterà in fuga i due fratelli, che ne combineranno di tutti i colori…"

