"Sul Lanciarini incontro positivo"

Il sindaco di Sassocorvaro Auditore Daniele Grossi e il suo vice Giuseppe Zito hanno raggiunto la sede della Regione Marche per parlare di sanità e quindi dell’ex Lanciarini. "È stato un incontro positivo e costruttivo". A Palazzo Raffaello Grossi e Zito hanno incontrato il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, l’ assessore alla sanità Filippo Saltamartini, l’assessore all’edilizia ospedaliera Francesco Baldelli; il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Aldo Salvi e la direttrice generale dell’Ast di Pesaro Urbino Nadia Storti. Ma anche il capodipartimento regionale salute Antonio Draisci. Nell’incontro la Regione ha confermato per il 2024 lo stanziamento delle risorse necessarie per il funzionamento dell’ospedale di Sassocorvaro, già inserito nell’ultimo Bilancio regionale approvato a dicembre. "La Regione ha confermato che il budget per la struttura di Sassocorvaro, così da proseguire con tutte le attività ambulatoriali e specialistiche. Si è riaperto il Cup per le prestazioni - spiega il sindaco -. Il blocco temporaneo si è verificato perché il privato convenzionato aveva finito il budget per le prestazioni che sono aumentate in maniera esponenziale, le risorse sono state implementate. Già da oggi (ieri per chi legge) è possibile prenotare il nuovo servizio di risonanza magnetica, presto arriverà l’ambulatorio analisi e quello di medicina generale. Questa è la grande novità - prosegue Grossi -. Abbiamo richiesto di accelerare i tempi e questo servizio coprirà tutto il territorio, in collaborazione con i medici territoriali. La Regione ci ha confermato che sostiene la nostra struttura. Li ringrazio perché c’è la volontà politica", conclude Grossi. Già il 29 dicembre la direttrice generale Nadia Storti aveva incontrato il presidente dell’impresa che gestisce il presidio, per l’assegnazione e la discussione del piano delle prestazioni da erogare nel corso dell’anno 2024, piano attualmente in fase di predisposizione. La Giunta regionale, informa una nota, ha riaffermato che la sanità delle aree interne e di prossimità è e resta una priorità. Francesco Pierucci