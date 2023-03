Sul ’lumacone’ conferimenti "straripanti"

Qualcosa nella raccolta di rifiuti in centro strocio non sta funzionando. "Ricevo diverse segnalazioni con fotografie allegate – spiega Giulia Marchionni, consigliere comunale di centrodestra – che mostrano la vulnerabilità della nuova modalità di raccolta differenziata affidata ai cassonetti intelligenti. Purtroppo la gente abbandona i rifiuti sopra, sotto, di fianco: qualcuno sarà incivile, ma se il fenomeno è così frequente bisognerebbe interrogarsi riguardo le ragioni". All’indomani, poi, degli aumenti in bolletta del servizio, il centrodestra è implacabile: "Siamo indietro anni luce sulla gestione dei rifiuti – protesta Dario Andreolli, consigliere Lega – Mancano investimenti, manca la tariffa puntuale, manca una strategia ambientale. Più importante tutelare gli utili di Marche Multiservizi per avere i dividendi piuttosto che tutelare le tasche dei cittadini e migliorare il servizio".