Sul maxi palco in piazza intanto sale l’influencer con le sue ricette

L’influencer pesarese Elisa Venturi, alias “Elisa Cuore, Cucina & Chiacchiere” (foto) chiama a raccolta il suo “popolo felice“ per l’appuntamento in programma domenica 10 dicembre, alle ore 16, sul palco di piazza del Popolo. Elisa, invitata dall’amministrazione comunale è pronta a cucinare un piatto tipico come i “maltagliati ceci e vongole” durante un cookingshow ad ingresso gratuito. "Sono davvero entusiasta di questo appuntamento – dice la foodblogger –. Vorrei, in particolare, ringraziare l’amministrazione per avermi permesso di mantenere una promessa fatta ai miei followers: festeggiare con loro i miei 50 anni. Sarà uno show, sarà una festa" anche per tutta la community social di Elisa tramite i canali Instagram (203.000 followers) e Tik Tok (218.900 followers).