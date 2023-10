Sul monte della Mattera c’è un calice "officinale"

Il nome "Mattera" si richiama al monte della Mattera, che il poeta Andrea Tontini riteneva di misteriosa origine etimologica, ma che evidentemente richiama la definizione dialettale della madia, ovvero di quel mobile utilizzato anni fa in cucina, dove venivano impastati il pane, la pasta e le cresce di Pasqua. Giordano Galiardi ha così denominato un vino, il suo Bianchello del Metauro doc, che si mostra giallo luminoso con riflessi vegetali, note che poi ritroviamo anche all’olfatto e al palato, dove lo scorrere di una mineralità fluida e sottilissima annuncia sbocci di maggiorana, salvia, senape selvatica, e ancora origano fino a una piacevole speziatura di timo. Un vino che a complessità unisce freschezza ed eccellente bevibilità. Il "Carticetum", dal nome latino di Cartoceto, è un altro omaggio alla sua terra e al Sangiovese ottenuto anch’esso da coltivazioni biologiche, vinificato in acciaio e affinato in bottiglia: calice fruttato di mora, lampone rampicante, mirtillo selvatico, quindi ciliegia primaverile e ancora viola di fosso e rosa tea, con una concentrazione zuccherina presente anche per l’utilizzo di uve mature. Insomma un vino di quelli che si facevano una volta, dove il frutto di vigna appare crudo in tutto il suo candore. Galiardi produce anche oli di eccellente qualità, quest’anno ancora più rari per il crollo della produzione dovuta al clima. Tra gli altri una raggiola non filtrata che ha sentori di fiori di sambuco, foglia di pomodoro, tarassaco, erba medica, mandorla verde e piccante per la presenza di antiossidanti e piacevolissima tostatura. Un olio extravergine vero.

d.e.