"Sul nuovo ospedale, il Pd dovrebbe semplicemente scusarsi"

Dario Andreolli, consigliere comunale centrodestra e Nicola Baiocchi, presidente commissione regionale sanità, replicano alle aspre critiche fatte dal sindaco riguardo lo stato della sanità cittadina e territoriale. "Sulla sanità dalla giunta regionale arrivano risposte concrete per il nuovo ospedale di Pesaro – spiega Andreolli –. Il Pd, invece, continua nell’operazione nostalgia rimpiangendo il project financing, l’ospedale unico provinciale, l’Asur unica regionale e tutto quello che ha portato allo scollamento tra ospedale e territorio e all’aumento di mobilità passiva e liste d’attesa". E ancora: "Sulla sanità Ricci non è credibile – sottolinea Andreolli, capogruppo Lega – ora elogia Marche Nord, ma per anni ha contrastato l’azienda attaccando e indebolendo la sua dirigenza. Ora difende la sanità del passato, ma è stato il primo a scaricare da Governatore Ceriscioli che l’aveva pianificata. È emerso chiaramente dal consiglio tematico che il centrodestra è concentrato sul rafforzamento della sanità, nonostante il contesto congiunturale complicato, mentre il Pd vive nel passato e vorrebbe solo riportare indietro le lancette ai tempi del project ospedaliero che sarebbe costavato un miliardo. Un investimento insostenibile che avrebbe devastato i conti pubblici con la recente impennata dei costi di costruzione".

"Mi aspetto – protesta Baiocchi, indignato dopo aver ascoltato gli interventi della maggioranza consigliare – le scuse da parte dei vertici del Pd pesarese per tutte le bugie sulla sanità territoriale con le quali hanno alimentato un clima avvelenato nel corso di questi ultimi mesi. Un atteggiamento molto grave che, ora, è stato sbugiardato pubblicamente. Del resto, basta mettere in fila i fatti, paragonandoli alle vuote parole di cui il Pd è campione assoluto con promesse mancate per oltre 40 anni e la sfacciataggine di continuare a ripeterle solo per generare allarmismo. Ma è venuto il giorno dei punti fermi, dai quali non si torna indietro".