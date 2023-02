Sul palco a suon d’emozioni rossiniane

Undici brani scritti da altrettanti docenti di Composizione del Conservatorio Rossini sono il cuore dello spettacolo ispirato ad un celebre verso "Mi lagnerò tacendo", più volte musicato da Rossini nei suoi Péchés de Vieillesse, Peccati di vecchiaia, nell’ambito delle celebrazioni per il (non) compleanno di Rossini (Teatro Sperimentale, 28 febbraio, ore 21).

"Lo spettacolo – dichiara Salvatore Giordano, presidente del Conservatorio - è frutto di un importante lavoro di squadra che vede la collaborazione del Rossini Opera Festival e di AMAT nonché di varie istituzioni pubbliche e sponsor privati. Il concerto sarà preceduto dalla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico che celebra il 140esimo di attività dell’istituto". "Uno spettacolo che ha riscosso l’apprezzamento di Corrado Augias, messo a conoscenza dell’evento – sottolinea con orgoglio Fabio Masini, direttore dell’Istituto musicale pesarese ed ideatore dello spettacolo – per la sua originale creatività. I compositori si sono cimentati infatti in una reinterpretazione dei brani rossiniani, ora rispettando fedelmente la linea melodica originale, ora rielaborando con maggiore libertà il brano a cui si sono ispirati". Tra fedeli orchestrazioni, visioni contemporanee e contaminazioni di generi, sul palcoscenico si alterneranno brani per organici diversi e un ultimo ‘peccato’ che coinvolgerà a sorpresa anche il pubblico. Tutta da scoprire la straordinaria partecipazione di Elio delle Storie Tese che sarà il collante fra le varie composizioni con l’ironia e la simpatia che lo contraddistinguono. I compositori che si sono messi in gioco con passione e ingegno sono: Federico Augusto Agostinelli, Paolo Boggio, Filippo Maria Caramazza, Delilah Gutman, Mauro Ferrante, Daniele Gasparini, Lamberto Lugli, Fabio Masini, Michele Mangani, Aurelio Samorì, Mario Totaro. Il titolo del concerto "Mi lagnerò tacenDO!!!" fa riferimento al brano di Masini che ha composto una curiosa pagina musicale su di un’unica nota, il do appunto, orchestrata dal Maestro Mangani. L’esecuzione sarà affidata all’orchestra dell’Istituto diretta da Luca Ferrara.

"Siamo felici - sostiene Ernesto Palacio, sovrintendente del Rossini Opera Festival- di collaborare all’evento con due nostri cantanti accademici, il mezzosoprano Chiara Tirotta ed il tenore Pietro Adaini" Ad essi si uniranno due soprani del Conservatorio, Maria Stella Maurizi e Aloisia De Nardis e Jacopo Muratori al violoncello. Biglietti 10 euro.

Maria Rita Tonti