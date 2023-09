Sul palco c’è ’Decipher’ . La danza è protagonista

Ultimo giorno di spettacoli per la manifestazione di danza contemporanea Hangartfest. Oggi alle 16.30, con replica alle 18, va in scena al Cortile di Palazzo Mosca-Musei Civici in prima assoluta "Decipher", il nuovo lavoro del collettivo "Base 9", presentato nel contesto di "Giaro in Luce", progetto originale di Hangartfest a cura di Masako Matsushita dedicato a Paolo Giaro, musicista pesarese prematuramente scomparso. Il lavoro si traduce in una performance itinerante site specific che accompagna il pubblico in un percorso sulle musiche dell’eclettico compositore. Per una migliore fruizione della performance, i partecipanti verranno dotati di cuffie silent emotion. A seguire, alle 19.30, in Piazzale Matteotti, cala il sipario del Festival con la spettacolare performance "Le Cirque Astéroïde".

L’eccentrica coreografa Marie Caroline Hominal, già ospite al Festival la scorsa settimana con la performance "Eurêka c’est presque le titre", si esibirà assieme al gruppo "Cie Mlle MCH" in una performance con musica dal vivo, ambientata sul rimorchio di un camion. Lo spettacolo fa seguito ad altri lavori coreografici che esplorano l’immaginario della festa, le dinamiche dell’intrattenimento e dell’artificio teatrale. Inoltre l’installazione multimediale "Mossi da Visioni 2023" sarà visibile fino al 15 ottobre da martedì a giovedì dalle 16.30 alle 19.30 e venerdì e sabato dalle 17.30 alle 21.30. Edizione fortunata, la ventesima, che ha registrato una significativa presenza di pubblico. Info. www.hangartfest.it

