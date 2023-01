Sul palco c’è l’inno di Mameli

Oggi pomeriggio alle 18 all’auditorium ‘Santa Caterina’ di Orciano si terrà il concerto del Coro dell’Associazione Nazionale Carabinieri Ispettorato delle Marche. Verranno proposti una serie di brani ispirati alla Natività e, in chiusura, sarà eseguito l’Inno di Mameli, come omaggio alla Nazione e alla sua storia. Il coro in questione è composto da 38 elementi, tra uomini e donne, e si esibirà gratuitamente per augurare il miglior 2023 a tutti i cittadini. L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Terre Roveresche, dal Comune e dalla Pro Loco.