Sul palco intreccio di danza, poesia e immagine

Dopo un primo weekend da tutto esaurito, Hangartfest, festival di danza contemporanea (che prosegue fino al 21 settembre), apre la seconda settimana di programmazione con una nuova serie di appuntamenti che mettono al centro la sperimentazione e il dialogo tra linguaggi artistici diversi, spaziando tra danza, poesia, videoarte, scultura e perfino astrofisica.

Oggi, alla Maddalena ore 18.30 e 21.00, debutta in prima nazionale BIANCO S, progetto speciale che intreccia danza, poesia, scultura e immagine in un’installazione performativa in continua evoluzione. Diretto e interpretato da Masako Matsushita, con le micro-sculture di Antonella Sabatini, le poesie di Laura Pugno e le immagini di Elio Mazzacane, il lavoro esplora il "bianco" come spazio simbolico, soglia tra vita e non-vita, memoria e trasformazione. L’opera invita il pubblico ad attraversare un paesaggio emotivo e collettivo dove si dissolvono i confini tra interno ed esterno, presenza e assenza. Non uno spettacolo compiuto, ma un mindscape condiviso, una soglia sensibile da abitare, dove il lutto si trasforma in nuova materia e possibilità di rinascita.

Mercoledì 10 settembre, ore 21.00, alla Maddalena, debutta in prima assoluta OSOM – Out of Sight, Out of Mind? di Lucia Mauri, seconda coreografa residente al Festival per il triennio 2025/2027. Dopo Atteone, Prologo di Michele Ifigenia Colturi, presentato domenica, OSOM segna il secondo appuntamento del progetto di coproduzione triennale promosso da Hangartfest a sostegno dei giovani coreografi del panorama nazionale.

Uno degli aspetti più significativi è il coinvolgimento attivo del pubblico chiamato a partecipare in modo consapevole e dinamico, scegliendo dove e come posare lo sguardo, contribuendo così a trasformare ogni visione in un’esperienza unica e irripetibile. Segue il talk di approfondimento con l’artista.

Giovedì 11 settembre, alle ore 21.00, la Maddalena accoglie EVES, un’affascinante creazione di Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli che intreccia danza contemporanea e astrofisica in un dialogo scenico tanto raro quanto sorprendente. In scena due linguaggi apparentemente lontani – il corpo in movimento e le leggi dell’universo – si incontrano e si fondono. La danzatrice Claudia Rossi Valli e l’astrofisico Claudio Melioli, veri e propri "operai delle stelle", accompagnano il pubblico in un viaggio tra buchi neri, supernove e teorie cosmiche, spingendosi oltre i confini del visibile. EVES è una scommessa artistica e scientifica che fonde rigore e immaginazione.

b. t.