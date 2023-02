Sul palco va in scena lo spettacolo ‘Di uomini e di altri eroi’

Domenica alle 17,30 l’auditorium ‘Santa Caterina di Orciano, su iniziativa della Pro Loco del paese e col patrocinio del Comune di Terre Roveresche, ospiterà lo spettacolo ‘Di uomini e di altri eroi’. Una lettura scenica liberamente ispirata ad un intramontabile classico, l’’Iliade’ di Omero, per la regia di Glaugo Faroni, che avrà come protagonisti gli attori Fabio Brunetti, Maria Letizia Righi e Simonetta Fragassi. "Sul palco dell’auditorium – si legge nella presentazione - avranno viva voce eroine, eroi, dei e guerrieri della tradizione poetico letteraria greca, che sono fondamento ed ispirazione alla produzione culturale di tutti i tempi e di tutto il mondo. La suggestiva melodia di Thomas Bianchi al contrabbasso contribuirà a calare lo spettatore nelle avvolgenti atmosfere dell’epica antica". Per Fabio Brunetti, noto interprete anche di fiction e pubblicità, si tratta di un’esibizione ‘casalinga’, essendo originario di Orciano.

E proprio Brunetti guiderà un corso di teatro che rientra nei progetti della Pro Loco orcianese per rendere vivi e dinamici i luoghi che ha in gestione (oltre all’auditorium, anche il Museo della corda e del mattone), partendo dalla sinergia positiva tra creatività e arte. Domenica, dopo lo spettacolo (ingresso ad offerta) verranno forniti tutti i dettagli sulla serata di presentazione del corso, nella quale ci si potrà confrontare con insegnante e promotori.

s.fr.