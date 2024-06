Sul podio ancora Silvio Filippini per la sfida del Palio dei trampoli

Archiviata la 25ª edizione del Palio dei trampoli a Schieti di Urbino. La manifestazione è nata da un’idea di Raniero Bartolucci. Anche quest’anno vincitore assoluto è stato Silvio Filippini che da anni mantiene il podio.

Grande la partecipazione nella tre giorni di giochi, divertimento e cultura nell’antico borgo schietino. Rivelazione il cortometraggio “La bottega di Aurelio“ prodotto dai ragazzi della Scuola del libro che racconta a magia di questo antico strumento e che prossimamente sarà trasmesso in tivù su Tele 2000, canale 18 della regione Marche e al Tocatì di Verona. "Sono stati giorni intensissimi con centinaia di persone arrivate da fuori provincia – spiega Massimiliano Sirotti tra gli organizzatori dell’evento con gli altri volontari del Centro socio culturale don Italo Mancini –. Tutti sono rimasti strabiliati dall’organizzazione e dagli appuntamenti, mostre e spettacoli al suo interno". Tanti i concerti, il gioco con la cannata tipico della Ciociaria, gli antichi mestieri e le associazioni che hanno fatto rivivere la magia dell’artigianato. "Silvio Filippini per l’ottava volta ha conquistato il titolo di miglior trampolista, record detenuto da Nicola Taini e che il prossimo anno potrebbe battere. La gara è stata bellissima con quattro giovani finalisti di immenso talento – prosegue Sirotti –. Un ringraziamento va a tutte le persone che ci hanno visitato, a Schieti e ai volontari che anno lavorato per realizzare l’edizione 2024 senza i quali non ci sarebbe la festa". Il Palio è stato organizzato con la partecipazione e il patrocinio del Comune di Urbino, della Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Unione Montana Alto e Medio Metauro, Comunità gioco culturale Tocatì, Associazione giochi antichi, Aejest, Scuola del Libro. La storia dei trampoli e il materiale d’archivio è disponibile sul sito www.paliodeitrampoli.it

Francesco Pierucci