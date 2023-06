Sul salame sale fumo Il lonzino è "burroso"

SUL METAURO

Lenta risale la strada che penetra la valle del Metauro come una serpe a un tempo turgida e sinuosa. Guida la missione esplorativa Bruno Capanna, Cicerone interprovinciale dal respiro internazionale, ex sindaco di Acqualagna e per questo per sempre sindaco di qualunque paese, nomina conquistata virtualmente a furor di bontà. Ne scova una al giorno. Tra selve e scorci silvestri in questo tratto dell’alta valle del Metauro vestito di inizio estate e di luce, si aprono scenari provenzali. Qui, tra Urbania e Sant’Angelo in Vado ci sarebbe stata e c’è ancora materia per pittori impressionisti, con i verdi trascendenti che vestono colline docili da palpare con gli occhi. Mercatello del Metauro è un miraggio, uno di quei paesi avvolti da un alone di mistero semplice e buono. Il paese della mistica da masticare. Dunque prima di entrare in centro svoltate a sinistra per la bottega dell’Agrimercatello. Qui mirate il banco con penduli salumi che maturano. Fatevi tagliare una fetta di salame nostrano che gode di una stagionatura involontaria e santa, consumatasi nel segreto di un casolare vicino lo scorso inverno: il fumo del camino indora e insaporisce la fetta di un affumicato naturale. Un salame di equilibrio perfetto, dal sapore netto come un colpo sordo di cannone che poi deflagra in bocca in tutta la sua granulosa suadenza. Gli fanno compagnia la pancetta con il finocchietto selvatico e il lonzino fresco dal sapore burroso, mentre il lungo salume appeso, metà capocollo e metà lonzino, viene cullato da Domenico Romanini, dal vice sindaco Luca Bernardini e dal maestro norcino Mauro Occhineri che argomenta i salumi con spolverate di sale e pepe, alla vecchia maniera. Questo esemplare di lonza gigantesco dovrà però ancora riposare a lungo per dare il meglio di sé. Si chiama stagionatura naturale come dice Romanini, uno dei tre soci della Agrimercatello che ancora resiste al progresso gastronomico e insiste nel servire paesani e viandanti con le carni BovinMarche di propria produzione, compresa una tagliata tenerissima e succulenta. A un certo punto trema una pentola piatta sul banco.

Davide Eusebi

continua