"Sul suolo pubblico regole discriminatorie"

L’opposizione di Fermignano è critica su alcune questioni emerse dall’ultimo consiglio comunale del 29 aprile, il consigliere Giorgio Cancellieri si fa portavoce del suo gruppo “Fermignano Rinasce“: "Abbiamo presentato alcune osservazioni e proposte su alcuni temi importanti primo tra tutti l’aumento della Tari del 5,5%, già deciso nelle sedi Ata (Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A.) e AAto (Assemblea di Ambito territoriale ottimale) a partire dallo scorso anno. Secondo l’amministrazione, si tratta di un aumento inevitabile. Tuttavia, contestiamo il fatto che si scelga di far ricadere interamente questo aumento sui cittadini. Altre città, come Pesaro e Fano, cercano soluzioni alternative, ad esempio contrastando l’evasione fiscale o introducendo misure sui proprietari di appartamenti sfitti, per non gravare sui cittadini. Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di valutare misure alternative, ma non abbiamo ricevuto risposta. Riguardo l’urbanistica, è stato approvato un regolamento che prevede una riduzione del 50% della tassa di occupazione del suolo pubblico per il primo mese di lavori di ristrutturazione nel centro storico, misura simile era già stata introdotta nel 2020, con l’esenzione anche dagli oneri accessori e dai diritti di segreteria. L’attuale amministrazione ha deciso di estendere il beneficio anche agli interventi fuori dal centro storico, ma con una riduzione minore (30%) e senza prevedere alcuna esenzione per diritti di segreteria o oneri accessori. Abbiamo chiesto il ritiro del punto o, almeno, l’estensione delle stesse condizioni previste per il centro storico anche al resto del territorio comunale".

Nessuna delle due proposte è stata accolta. Il regolamento è stato approvato così com’è. "Riteniamo sia una discriminazione nei confronti dei cittadini che vivono fuori dal centro storico". E poi non solo critiche ma anche un plauso all’amministrazione che ha effettuato il taglio dei rami e della vegetazione che ostruiva la vista della cascata dalla strada e nella zona del Belvedere. "Si tratta di un importante biglietto da visita di fatto è la nostra cartolina, tuttavia, il lavoro non è completo. Restano ancora tronchi e detriti pericolosi sotto i pilastri del ponte, accumulatisi durante le piogge e rimasti lì anche durante le festività di Pasqua e il Palio, in cui c’è stato un eccezionale afflusso di visitatori nella città".

Un appunto anche sulle celebrazioni del 25 aprile: "Durante il suo discorso, il sindaco non ha fatto alcun riferimento al papa recentemente scomparso. Un’omissione che riteniamo inopportuna, vista l’importanza della figura, ricordata invece in molti altri comuni. Inoltre, né in quella circostanza né in occasione dell’inaugurazione del monumento al Donatore, come richiesto dal direttivo Avis, si è preoccupato di far tagliare l’erba, nonostante le nostre sollecitazioni. Come minoranza, riteniamo doveroso segnalare anche l’atteggiamento assunto dal sindaco durante le sedute del consiglio comunale. Di fronte a domande o critiche costruttive, spesso evita di rispondere oppure lo fa con un tono che definiremmo arrogante, poco consono al ruolo istituzionale che ricopre".

Valentina Damiani