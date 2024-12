"Sul turismo basta con gli individualismi"

Due giorni con gli esperti del turismo di fascia medio alta alla scoperta di Urbino e Pesaro. L’unica provincia al plurale dell’unica regione al plurale, ha visto i professionisti di mete internazionali toccare con mano i territori. Ad accoglierli in città l’assessore al turismo Francesco Guazzolini. La due giorni è stata organizzata da Journeys Group con operatori provenienti da Regno Unito, Nord America, Europa, Asia e India.

Guazzolini, ci racconti nel dettaglio l’iniziativa e perché sarebbe importante per Urbino e non solo.

"Abbiamo incontrato tour operator che cercano destinazioni uniche e non over tourism (inflazionate). Degli ottanta operatori arrivati solo tre erano già stati nelle Marche. La Regione deve investire per farsi conoscere. Quindi, tornando anche a livello di Urbino, il turismo è da sviluppare nei prossimi anni".

Quindi la società Journeys Group cosa ha cercato nel nostro territorio?

"Un luogo d’arte e che possa offrire buon cibo e autenticità del viaggio. Tutti gli operatori hanno potuto assaporare quella che è la vera essenza del territorio come i paesaggi naturali che non hanno nulla da invidiare a regioni come la Toscana. Il potenziale che hanno visto è davvero grande e ricalca l’identikit del loro vacanziero che si posiziona su una fascia medio alta. Quindi orientate su un target di strutture simili. Poi i servizi sul territorio che attraggano. Poco fa è stato presentato un sito Internet, www.feelingmarche.com, che ora dovrà essere ampliato e che andrà a illustrare tutte le attività e i servizi presenti sul territorio".

Urbino e Pesaro le città coinvolte, la collaborazione con le istituzioni come è stata?

"Molto proficua, sia con le istituzioni pubbliche che con i privati. Quindi un grazie a tutti, per il pubblico a Regione Marche, Camera di Commercio, Galleria Nazionale delle Marche e Legato Albani. Molti anche i privati che hanno partecipato come lo chef Giuseppe Portanova".

Un tema centrale, sopratutto il prossimo anno, sarà diriprendere la creazione della Dmo (Destination Management Organization).

"Esatto. Questa è una organizzazione per costruire l’identità della destinazione. Per la Dmo sarà importante coinvolgere tutti i Comuni delle tre a comunità montane, ovviamente con il Comune di Urbino a trainare il tutto".

Cosa dovrà fare questa organizzazione?

"Dovrà lavorare con le parti locali interessate inclusi i Governi e le associazioni per migliorare l’attrattività e la competitività della destinazione. In primis dovrà creare nuove esperienze, nuovi servizi e attrazioni per soddisfare le esigenze del turista che poi si dovrà trattenere sul territorio. Lo scopo sarà di mantenere il visitatore da noi e contrastare il mordi e fuggi, anche qua sarà fondamentale la piattaforma Feeling Marche. Quello che servirà sarà proprio un cambiamento da parte di tutti, la collaborazione delle città sarà alla base della sinergia. Quindi abbandonare gli individualismi per raggiungere l’obiettivo e il beneficio a tutti: chi alloggia nell’entroterra – conclude l’assessore Francesco Guazzolini – andrà a visitare le città di mare e viceversa".