"Sul turismo Gambini fa slittare il dibattito al post-elezioni"

Sul turismo Gambini volta le spalle alla città e fa slittare ogni dibattito al post elezioni. Non ci sta Gianluca Carrabs, consigliere comunale di AVS, al "continuo rinvio del dibattito sul turismo in consiglio comunale, accaduto anche una settimana fa per mancanza di numero legale. A Urbino il turismo è in caduta libera – prosegue Carrabs – e la politica sembra voltarsi dall’altra parte. L’ultimo consiglio comunale ha dimostrato il disinteresse della maggioranza e della giunta verso un settore che da sempre rappresenta la linfa vitale della città. Non è la prima volta che assistiamo a sedute sciolte o fatte saltare per assenze strategiche dei consiglieri di centrodestra. Noi eravamo lì, pronti a discutere, mentre la maggioranza preferiva altri impegni: troppo spesso la cena del sindaco o l’assenza di un singolo consigliere di centro destra ha fatto mancare il numero legale. Questo è ciò che capita quando manca la passione per la politica e si candidano persone solo per fare numero: è una vergogna per Urbino e per i cittadini che li hanno votati. Sul turismo, i numeri raccontano una crisi senza precedenti: da numeri oscillanti tra 500mila e 700mila presenze di alcuni anni fa (nel 2023 si attestava ancora a quota 527mila), si è crollati nel 2024 ad appena 180mila. Gli arrivi complessivi sono stati 76mila, con una permanenza media di poco più di due giorni. Un dato che segnala la difficoltà della città non solo ad attrarre, ma anche a trattenere i visitatori. Il sorpasso di altre realtà marchigiane fotografa la gravità della situazione: da sesta città della regione per presenze, Urbino è scivolata al sedicesimo posto, superata perfino da piccoli comuni".

Carrabs ricorda le tappe di una richiesta rimasta senza risposte: "Il 27 luglio abbiamo chiesto un consiglio comunale monotematico, subito dopo la pubblicazione dei dati allarmanti sul calo delle presenze. Volevamo un confronto serio per costruire un piano di rilancio del turismo, settore strategico per Urbino. Ma da allora, silenzio. Nel frattempo però alberghi, ristoratori, commercianti e lavoratori affrontano una crisi drammatica. La giunta e la maggioranza hanno preferito prima prendersi le ferie e poi aspettare l’esito delle regionali, rimandando tutto e non accettando la mia richiesta di anticipare la trattazione del punto prima di altri all’ultimo consiglio. Ma il tempo dell’immobilismo è finito. Noi continueremo a incalzare la giunta finché non ci sarà un serio piano strategico", chiude Carrabs.

g. v.