"Sulla disabilità Fano è ferma al palo, mentre Pesaro si è dotata del Garante e Senigallia ha ottenuto la Bandiera Lilla". Questo il quadro tracciato da Fratelli d’Italia che punta l’attenzione sui più piccoli. "In nessuno dei parchi pubblici della città – fanno notare i consiglieri Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli – è stata installata un’altalena per carrozzine, quindi nessun parco-giochi è in grado di accogliere i bimbi con disabilità gravi. Una città che si definisce città dei bambini dovrebbe dare la priorità all’uguaglianza dei diritti di tutti i bambini, senza distinzioni tra chi è performante e chi non lo è. In caso contrario, Fano non è la città dei bambini ma solo la città dei bambini normodotati". E ancora Tarsi e Pierpaoli: " "Ora la giunta Seri, ad un anno dalle elezioni, torna a parlare di barriere architettoniche e di Garante. Una pura operazione di facciata, falsa nel merito e profondamente offensiva nel metodo perché lesiva della dignità delle persone con disabilità. L’attuale amministrazione ha già dimostrato di non avere sensibilità nei confronti della disabilità: la vicenda dell’altalena per bimbi disabili a Sassonia ne è l’esempio emblematico. Altalena regalata alla città da un service club fanese, installata nel parco giochi di Sassonia vicino alla piscina, luogo pubblico molto frequentato, facilmente fruibile dai bambini sia fanesi che turisti. Poi l’altalena, giudicata non più a norma, venne rimossa da quel giardino pubblico e, con la scusa che sarebbe stata meglio controllata, venne spostata nel giardino della casetta degli scout, che non ha libero accesso e che è decentrato rispetto ai luoghi più frequentati della città. Conclusione: un bimbo in carrozzina che passeggi in Sassonia o in qualunque altro spazio pubblico della città potrà solo guardare i suoi coetanei mentre giocano".

an. mar.