"Sulla Fano-Urbino cittadini presi in giro"

Se c’è uno che proprio non crede nel ritorno della ferrovia Fano-Urbino, questi è Andrea Biancani del Pd, vicepresidente del Consiglio regionale. Rispetto a qualunque iniziativa si faccia (o annuncio), lui replica che il treno non tornerà. E in alternativa propone di fare una pista ciclabile al posto dei binari.

Biancani torna al suo cavallo di battaglia dopo l’ultima giornata di studio e confronto. "Prendere in giro i cittadini con promesse irrealizzabili è il modo migliore per far perdere la fiducia nella politica e nelle istituzioni", attacca Biancani appena terminato l’incontro sul ripristino della Fano-Urbino fatto dalla Regione settimane fa.

"Durante quell’incontro a Urbino – sostiene Biancani – si è addirittura parlato di ripristino di una ferrovia commerciale, di una ferrovia a esercizio quotidiano. Non si può continuare a raccontare le favole ai cittadini in questo modo, a tutto c’è un limite. Sono 36 anni che i politici, di tutti i colori, e ora anche gli attuali amministratori regionali, continuano a promettere la riattivazione della ferrovia Fano-Urbino. La cosa che mi stupisce è che la sala era piena di persone con ruoli di responsabilità in vari settori, che conoscono tutta la vicenda e che, dopo oltre tre decenni di continue promesse, avrebbero potuto chiedere notizie e aggiornamenti concreti su progetti, risorse, tempi di realizzazione, o magari sullo studio di fattibilità. Questo studio è costato al Ministero un milione di euro, al quale si è aggiunto un ulteriore investimento della Regione di 350mila euro per chiedere a Rfi una verifica sul ripristino del traffico commerciale, oltre che di quello turistico. Dopo 4 anni i risultati non sono stati ancora resi pubblici. Perché non è stato presentato al convegno di Urbino?".

"La linea ferroviaria è chiusa dal 1987 – ricorda Biancani – e pensare di ripristinare il treno nello stesso tracciato, che oggi attraversa Fano, nuovi centri abitati, tutte le località, tutte le frazioni, tutti i borghi cresciuti negli ultimi trent’anni, è una follia. Si contano almeno 97 intersezioni stradali, di cui oltre 50 con strade pubbliche. Dovrebbero essere previsti passi carrabili, ponti, sottopassi, per un’infrastruttura che costerebbe centinaia e centinaia di milioni di euro, e non arriverebbe neppure ad Urbino, ma 3 chilometri più in basso. Io non sono contrario al treno, anzi, è un mezzo che utilizzo il più possibile e negli ultimi otto anni sono diventato un pendolare che viaggia tutte le settimane in treno tra Pesaro e Ancona, ma non mi piace illudere le persone con progetti impossibili. Se vogliamo davvero costruire una ferrovia per collegare l’entroterra ad Urbino, non può essere utilizzato il vecchio tracciato, occorre un tracciato nuovo, magari parallelo alla Fano-Grosseto, che non interferisca con strade o aree abitate".